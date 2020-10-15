Доля безналичного торгового оборота составила беспрецедентные 53,6%

Доля безналичного торгового оборота, бьет рекорды второй квартал подряд, в III квартале 2020 года составила беспрецедентные 53,6%. Об этом говорится в совместном исследовании "Рейтинг "безналичных" городов и регионов III квартал 2020 года", подготовленного аналитиками СберИндекса и IT-компании "Платформа ОФД".

"Второй квартал подряд доля безналичных расчетов оказывается выше предполагаемых модельных уровней. Это связано с тем, что потребитель избегает контакта с наличными", - поясняют исследователи.

Сообщается, что по итогам III квартала 2020 года доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей составила 53,6%. "Этот уровень является нехарактерно высоким; нарушение обычной сезонности сохраняется второй квартал подряд. Причина такого отклонения: потребители не желают лишний раз иметь дело с наличными средствами - в первую очередь из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией", - подчеркивается в исследовании.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с III кварталом 2019 года проникновение безналичных платежей выросло на 4,9 процентных пункта (п.п.), причем в семи регионах более 60% покупок были оплачены с помощью карты.

Также отмечается, что в офлайн магазинах уменьшился размер среднего чека, что, по мнению аналитиков, говорит о том, что потребитель отходит от режима покупки максимального набора товаров за один поход в магазин.

"На фоне вызванного пандемией нарушения сезонности в динамике доли безнала в III квартале отметка 60% оказалась преодоленной уже в семи регионах, что является рекордом за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании.

На первом месте находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62% соответственно). В целом все регионы из топ-10 уже вплотную подобрались к пороговому значению и, по ожиданиям аналитиков, превысят его уже в I квартале 2021 года.