Ученые сравнили эффективность защиты обычной маски и лицевого экрана

Защитные лицевые экраны спасают от коронавируса хуже, чем медицинские маски. К такому выводу пришла команда японских ученых из института физико-химических исследований RIKEN, пишет газета The Asahi Shimbun.

В процессе работы на суперкомпьютере были смоделированы траектории движения аэрозольных частиц, которые человек распространяет, надев на себя щиток или маску.

Выяснилось, что экран пропускал почти 100 процентов частиц размером в пять микрометров и половину частиц размером 50 микрометров, в числе которых как раз могут оказаться и фрагменты вируса. В свою очередь, через медицинскую маску в этом же эксперименте просачивалось около трети мелких аэрозольных частиц, а вот крупные в 50 микрометров она почти все задерживала в себе.

- Ношение только экрана для лица без маски недостаточно эффективно для защиты от инфекций, - прокомментировал работу ученых японский эпидемиолог Кадзунари Ониси. А руководитель исследовательской группы RIKEN Макото Цубокура назвал маску победителем в соревновании с щитком на задерживание аэрозольных частиц.

Распространение аэрозольных частиц от лица уже в другом исследовании визуализировали ученые из Атлантического университета Флориды. Результаты их работы показали, что при использовании щитка частицы могут свободно выходить справа, слева и снизу и за 10 секунд распространяются в окружающую среду на расстоянии одного метра.

- Широкое общественное использование этой и других альтернатив обычным маскам может отрицательно сказаться на усилиях уберечь себя от болезни, - предупредила исследовательская группа.