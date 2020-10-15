Ученые сравнили эффективность защиты обычной маски и лицевого экрана

Новости

Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
Председатель парламента Кипра заявил об отставке 12:27
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ 12:21
Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 14:48
Рубрика: Общество

Ученые сравнили эффективность защиты обычной маски и лицевого экрана

Текст: Яна Шамаева
Фото: iScock Фото: iScock
Фото: iScock

Защитные лицевые экраны спасают от коронавируса хуже, чем медицинские маски. К такому выводу пришла команда японских ученых из института физико-химических исследований RIKEN, пишет газета The Asahi Shimbun.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
Ученые описали развитие шизофрении как последствие коронавируса

В процессе работы на суперкомпьютере были смоделированы траектории движения аэрозольных частиц, которые человек распространяет, надев на себя щиток или маску.

Выяснилось, что экран пропускал почти 100 процентов частиц размером в пять микрометров и половину частиц размером 50 микрометров, в числе которых как раз могут оказаться и фрагменты вируса. В свою очередь, через медицинскую маску в этом же эксперименте просачивалось около трети мелких аэрозольных частиц, а вот крупные в 50 микрометров она почти все задерживала в себе.

- Ношение только экрана для лица без маски недостаточно эффективно для защиты от инфекций, - прокомментировал работу ученых японский эпидемиолог Кадзунари Ониси. А руководитель исследовательской группы RIKEN Макото Цубокура назвал маску победителем в соревновании с щитком на задерживание аэрозольных частиц.

Распространение аэрозольных частиц от лица уже в другом исследовании визуализировали ученые из Атлантического университета Флориды. Результаты их работы показали, что при использовании щитка частицы могут свободно выходить справа, слева и снизу и за 10 секунд распространяются в окружающую среду на расстоянии одного метра.

- Широкое общественное использование этой и других альтернатив обычным маскам может отрицательно сказаться на усилиях уберечь себя от болезни, - предупредила исследовательская группа.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть