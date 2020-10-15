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Рубрика: Экономика

Экспорт российской агропродукции почти сравнялся с импортом

Текст: Татьяна Карабут
Экспорт продукции АПК практически сравнялся с импортом: за 9 месяцев 2020 года Россия поставила на мировой рынок сельхозпродукции в денежном выражении на 14% больше (на 20 млрд рублей), а импорт сократился на 1,6% (до 20,3 млрд рублей), заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

По ее словам, лидером по закупкам нашей агропродукции по-прежнему является Китай (2,8 млрд долларов), второе место занимает Турция (2,2 млрд долларов), затем следуют республика Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов), Египет (1,11 млрд долларов).

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Несмотря на пока сохраняющееся преобладание объемов импорта в Российскую Федерацию над экспортом в структуре товарооборота со странами мира, за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в 10 раз", - рассказала Виктория Абрамченко.

Так, существенно увеличился экспорт в Китай: за 9 месяцев 2020 года Россия поставила на китайский рынок продукции АПК стоимостью 2,8 млрд долларов - на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, по данным ФТС, кратно увеличены поставки в Китай подсолнечного масла (595,3 тысячи тонн в 2020 году против 243,2 тысячи в 2019 году), мяса птицы (113,1 тысячи тонн - 26,7 тысячи тонн). Тогда как за этот же период объем импорта продукции АПК из КНР сократился на 13,3% и составил 1,05 млрд долларов. Больше всего из Китая ввозится овощей. Но их импорт за 9 месяцев этого года показывает снижение.

По мнению вице-премьера, наращиванию российскими сельхозтоваропроизводителями объемов экспорта во многом способствовала активная поддержка отрасли государством: это позволило обеспечить внутренние потребности страны в продовольствии и сократить импортозависимость по многим позициям. В мае президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения объемов экспорта продукции АПК и снижении импорта.

Согласно данным ФТС, сегодня российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран мира.

Экономика АПК Правительство

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