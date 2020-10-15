Экспорт российской агропродукции почти сравнялся с импортом

Экспорт продукции АПК практически сравнялся с импортом: за 9 месяцев 2020 года Россия поставила на мировой рынок сельхозпродукции в денежном выражении на 14% больше (на 20 млрд рублей), а импорт сократился на 1,6% (до 20,3 млрд рублей), заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, лидером по закупкам нашей агропродукции по-прежнему является Китай (2,8 млрд долларов), второе место занимает Турция (2,2 млрд долларов), затем следуют республика Корея (1,14 млрд долларов), Казахстан (1,14 млрд долларов), Египет (1,11 млрд долларов).

"Несмотря на пока сохраняющееся преобладание объемов импорта в Российскую Федерацию над экспортом в структуре товарооборота со странами мира, за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в 10 раз", - рассказала Виктория Абрамченко.

Так, существенно увеличился экспорт в Китай: за 9 месяцев 2020 года Россия поставила на китайский рынок продукции АПК стоимостью 2,8 млрд долларов - на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, по данным ФТС, кратно увеличены поставки в Китай подсолнечного масла (595,3 тысячи тонн в 2020 году против 243,2 тысячи в 2019 году), мяса птицы (113,1 тысячи тонн - 26,7 тысячи тонн). Тогда как за этот же период объем импорта продукции АПК из КНР сократился на 13,3% и составил 1,05 млрд долларов. Больше всего из Китая ввозится овощей. Но их импорт за 9 месяцев этого года показывает снижение.

По мнению вице-премьера, наращиванию российскими сельхозтоваропроизводителями объемов экспорта во многом способствовала активная поддержка отрасли государством: это позволило обеспечить внутренние потребности страны в продовольствии и сократить импортозависимость по многим позициям. В мае президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения объемов экспорта продукции АПК и снижении импорта.

Согласно данным ФТС, сегодня российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран мира.