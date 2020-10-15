Эквадорец Хонатан Нарваэс из команды Ineos стал победителем 12-го этапа престижной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Он преодолел дистанцию 204 км за 5 часов 31 минуту 24 секунды.

Вторым с отставанием в 1 минуту 8 секунд финишировал украинец Марк Падун (Bahrain-McLaren), третьим - австралиец Саймон Кларк (EF Pro Cycling). Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 45-е место (+21.06). Александр Власов из "Астаны" и Павел Кочетков (CCC Team) на прошлых этапах сошли с дистанции.

В общем зачете продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда (49:21.46) из Deceuninck-QuickStep. Вслед за ним идут представитель Нидерландов Вилко Келдерман (+0.34) из Sunweb и испанец Пельо Бильбао (+0.43) из Bahrain-McLaren. Лучший из россиян Закарин расположился на 17-й строчке (+15.08).