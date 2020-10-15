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Рубрика: В мире

Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции

Текст: Диана Ковалева
Фото: John Stillwell/ Reuters Фото: John Stillwell/ Reuters
Фото: John Stillwell/ Reuters

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса покинула свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии. Как сообщил телеканал "Скай ньюс", Ее Величество в компании своего внука принца Уильяма посетила британскую лабораторию Портон-Даун близ Солсбери, чтобы открыть там новый центр энергетической аналитики.

Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
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В рамках мероприятия члены монаршей семьи встретились со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и преступности, а также с учеными, изучающими COVID-19 и помогающими системе здравоохранения увеличить масштабы тестирования населения на наличие этого вируса.

Напомним, что из соображений безопасности Елизавета II еще в марте этого года вместе с супругом - 99-летним принцем Филиппом - переехала из своей лондонской резиденции, Букингемского дворца, в Виндзор. Дело в том, что в Букингемском дворце постоянно работают около 500 человек, а в расположенном в 40 км от центра Лондона Виндзорском замке - около 100, что значительно снижает вероятность заражения COVID-19.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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