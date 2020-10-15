Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что пока в России не планируется закрытие точек общепита и ретейла. Поводом для серьезных ограничений может стать резкое ухудшение эпидобстановки в стране.

Если же ситуация будет стабильной, то предприятия сервиса и торговли смогут работать "при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором". Такой расклад Мантуров назвал "весьма реалистичным". При этом министр подчеркнул, что сложно однозначно ответить на вопрос, закроют завтра кафе и рестораны, как это уже было весной.

"В каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение", - цитирует Мантурова ТАСС. Власти сейчас отрабатывают алгоритмы перевода на "удаленку" части сотрудников, если это не влияет на производственный процесс.