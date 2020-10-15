Новости

Эсминец ВМС США пересек Тайваньский пролив 07:09
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины 06:45
Байден собрал в сентябре рекордную сумму пожертвований 06:02
Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена 05:27
Трамп предложил открыть школы, так как "дети легко переносят COVID-19" 05:25
Власти Румынии ведут новые ограничения из-за коронавируса 04:52
В Бангкоке из-за протестов ввели режим ЧП 04:33
Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов 04:07
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне 03:55
В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России 03:39
Роспотребнадзор: Мытье рук с мылом на треть снижает риск заражения COVID-19 03:17
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе 03:10
В США изъята крупнейшая в истории страны партия метамфетамина 02:52
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода 02:31
Ан-32 загорелся после жесткой посадки в Перу 02:15
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V" 02:01
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах 01:26
В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест 01:06
Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус 00:55
Мурашко: Отстаивать права пациентов - прямая обязанность страховщиков 00:08
Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Макрон анонсировал комендантский час в крупнейших городах Франции 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 06:45
Рубрика: Экономика

Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что пока в России не планируется закрытие точек общепита и ретейла. Поводом для серьезных ограничений может стать резкое ухудшение эпидобстановки в стране.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
В центре Москвы закрываются рестораны и салоны красоты

Если же ситуация будет стабильной, то предприятия сервиса и торговли смогут работать "при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором". Такой расклад Мантуров назвал "весьма реалистичным". При этом министр подчеркнул, что сложно однозначно ответить на вопрос, закроют завтра кафе и рестораны, как это уже было весной.

"В каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение", - цитирует Мантурова ТАСС. Власти сейчас отрабатывают алгоритмы перевода на "удаленку" части сотрудников, если это не влияет на производственный процесс.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минпромторг Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис