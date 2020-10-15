Глава Минстроя рассказал, как можно снизить цены на недвижимость

Цены на жилье можно снизить минимум на 8%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью "Российской газете".

Снизить себестоимость строительства можно за счет нескольких факторов, рассказал министр. Во-первых, это снижение административных барьеров, уменьшение сроков строительства. "Чем дольше продолжается стройка, тем она дороже. Объект, который строится за год, гораздо дешевле, чем объект, который строится за два. Мы уже уменьшили количество обязательных требований на 30%. Минстрой работал с этим документом весь 2019 год", - сказал министр.

Второй момент - технологическое присоединение к сетям. "Здесь тоже есть большой запас, за счет которого можно удешевить стоимость квадратного метра. Большая история связана с регуляторикой. С этим надо разбираться вместе с ресурсоснабжающими организациями, - отметил Якушев. И это мы будем делать буквально в ближайшем будущем".

Третий фактор - земельные участки. "Цены на землю достаточно сильно влияют на себестоимость. У нас большие планы по вовлечению в оборот федеральных земель, которые сегодня неэффективно используются. Здесь мы видим очень большой резерв, потому что по факту это земля, которая практически бесплатно может быть передана под застройку. Это еще одна возможность уменьшения себестоимости строительства жилья", - рассказал Якушев.

В среднем в стоимости строительства затраты на земельный участок составляют около 8%.

Если сложить все эти факторы, эффект может быть еще больше.

Полностью интервью с министром Владимиром Якушевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".