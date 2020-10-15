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15.10.2020 14:11
Рубрика: Общество

Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 будет продлен

Текст: Светлана Ментюкова
Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания третьей фазы клинических исследований, будет продлен. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передают его слова РИА Новости.

"Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлен, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - пояснил представитель Минздрава.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По его словам, в условиях пандемии удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.

"На момент принятия постановления правительства N441 - в начале апреля - было сложно спрогнозировать продолжительность пандемии, в связи с этим срок действия регистрационных удостоверений на препараты, зарегистрированные в специальном порядке - до завершения третьей фазы клинических исследований, был ограничен 1 января 2021 года. Сейчас срок действия постановления и срок гражданского оборота препаратов, зарегистрированных "на условиях", будет продлен", - уточнил Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.

На сегодняшний в гражданском обороте в РФ находятся три препарата для лечения коронавирусной инфекции, на основе фавипиравира. Также к выходу в массовый оборот готовятся две вакцины "Спутник V" института Гамалеи и вакцина Центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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