Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 будет продлен

"Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлен, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - пояснил представитель Минздрава.
По его словам, в условиях пандемии удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.
"На момент принятия постановления правительства N441 - в начале апреля - было сложно спрогнозировать продолжительность пандемии, в связи с этим срок действия регистрационных удостоверений на препараты, зарегистрированные в специальном порядке - до завершения третьей фазы клинических исследований, был ограничен 1 января 2021 года. Сейчас срок действия постановления и срок гражданского оборота препаратов, зарегистрированных "на условиях", будет продлен", - уточнил Алексей Кузнецов.
Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.
На сегодняшний в гражданском обороте в РФ находятся три препарата для лечения коронавирусной инфекции, на основе фавипиравира. Также к выходу в массовый оборот готовятся две вакцины "Спутник V" института Гамалеи и вакцина Центра "Вектор" Роспотребнадзора.