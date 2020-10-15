А можем восстановиться "сами собой", без плана? Мы очень зависим от ЕС. Он наш главный клиент, больше 40% внешнего товарооборота России. ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года упал на 14%. Спрос и цены на наше топливо гораздо ниже, чем в прошлом году. Но если вдруг экономика ЕС "отскочит" в 2021 году и цены на нефть и газ вдруг взлетят, то случится чудо! Так уже было в кризисы 1998-1999 и 2008-2009 годов! И мы услышим рапорты о том, что "План" выполнен!
Но лучше на чудо не надеяться. Что же там такого на 139 страницах "Плана"? В нем больше 500 мер, и крупнейших, на сотни миллиардов рублей, и мелких, частных. "Внести поправки в закон..." И сразу вопрос: где взять деньги? Финансовые источники - непонятны. Повысить налоги? Не лучший способ подбодрить экономику. Налоговое бремя и так избыточно. Будем резать бюджетные расходы? В том числе "социальные"? Но это восстановлению спроса не способствует. А может быть, эмиссия, печатный станок, выкуп центральным банком госдолга? Денежное смягчение? Кажется, что более страшных слов в России нет.
Так где взять деньги? Иностранцы? Госдолг? Но внешние капиталы из России уходят. Доля нерезидентов в облигациях федеральных займов упала с 34,9% на 1 марта 2020 года до 29,4% в сентябре. Девальвация рубля? Она уже произошла. Курсовая разница как источник покрытия дефицита бюджета в августе 2,5 трлн руб. при дефиците федерального бюджета в 1,7 трлн руб. Да, стимул для роста. Но еще и отличный способ залезть в карманы населения, взбить розничную инфляцию. Мы по-прежнему очень зависим от импорта лекарств, ширпотреба и, хотя и в меньшей степени, продовольствия.
А что еще? Резервы государства? Фонд национального благосостояния? Но он не тратится, только растет. Хранится в валюте (это вывоз капитала из России) - девальвация ему на пользу. На 1 апреля 2020 года в нем 12,9 трлн руб., на начало сентября - 13,3 трлн руб. Примерно по 90 тыс. руб. на каждого в России, от мала до велика. Растут и международные резервы (ЦБ РФ). На конец февраля - 570 млрд долл., на начало октября - 586 млрд долл. Может быть, от них отщипнуть? Часть их - физическое золото. В 1930-е годы за золотом охотились как за источником модернизации в СССР. Но нет, никак нельзя!
"План восстановления" - это финансовая неизвестность. Но он "терра инкогнита" еще и потому, что неизвестно, что в нем нового (кроме ряда мер поддержки населения и МСП). Какова "добавленная стоимость" в сравнении с национальными проектами? С ними как? Сколько шума было вокруг них в начале 2020 года! Разве они остановлены? Они будут в полном объеме? "План" - это реальный рост расходов государства, это "новый курс"? Или же это финансовый маневр в пределах уже отпущенных средств? Не взбалтывается ли то, что уже есть в стакане?
В "Плане" есть крупные инфраструктурные проекты. Их не было раньше? Или это те, что уже были? Тогда при чем здесь "План действий"? Было бы понятнее, если бы мы увидели в "Плане" только новые меры, которых не было раньше в решениях властей. Снова - пространство неизвестности.
А что будет с кредитом, процентом, валютным курсом, инфляцией? Они увязаны с "Планом"? Будут ли стимулировать рост? Или, наоборот, как и раньше, будут сдерживать всех и вся? Денежная почва по-прежнему суховата, если мечтать о быстром росте. Процент по кредитам велик. Финансовые рынки и рубль, как и раньше, демонстрируют дикую волатильность. ЦБ РФ ведет себя, скорее, как "поплавок", нейтрален, хотя стимулов, идущих от него, гораздо больше, чем в 1998, 2008, 2014 годах. И снова - неизвестность.
Но самое главное, что, судя по "Плану", мы собираемся восстанавливать все ту же модель экономики. Она стагнационная, крайне неустойчива, провоцирует кризисы один-два раза каждые 10-15 лет. В 2021 году российская экономика будет иметь те же черты, что и в конце 2019 года. В нее неизбежно заложена низкая норма инвестиций. Весь рост - вокруг бюджета и его преференций. Сырьевая, перегруженная вертикалями, сверхконцентрированная. На 60-90% зависит от импорта технологий, оборудования, комплектующих и современных исходников. Финансовая система - мала, неадекватна экономике, финансовый рынок - спекулятивен. Такая модель - игра на ослабление. В ней плохо инновациям. Каждый год нарастают технологические разрывы с миром. Ее основа - котлованы, крупные проекты "бери больше - кидай дальше" и вечный торг с населением за куски бюджета.
Что сказать? Реакция властей на нынешний кризис обильнее, многостороннее, чем раньше. Она точнее нацелена на больные точки - семьи, МСП, спрос населения, не только на "системно значимых". Больше фантазии и, хочется верить, денег на это. Правительство и ЦБ РФ гораздо искуснее. Только вот понять тяжело - достаточно лекарств или нет. Мы видим "солянку", собранную из ведомств. Мы знаем, как тяжело даются такие планы. Хорошо, что "План" есть. Но экономическая машина все та же, пусть и чуть более сложной комплектации. Как бы ее отдать не в ремонт, а в переделку?