Правительство только что приняло план действий на 2020-2021 годы. Его вес - 6,4 трлн руб. из бюджета (в т.ч. косвенно, через снижения и отсрочки налогов). Этот план сработает? Занятость, наши доходы будут восстановлены? Достигнем ли темпов роста в 2,5%, как в плане? Никто не знает. Ведь не так уж много собираемся затратить. В 2020 году - где-то 4-5% ВВП (4 трлн руб. уже израсходовано). Остаток всего лишь 2-3% ВВП в 2021 году. В США и Канаде поддержка из бюджета в пандемию - до 14% ВВП, в Великобритании - 20%, в Германии и Японии - больше 30%, во Франции и в Бразилии выше 15% (Fitch). Кажется, мы не слишком щедры.

А можем восстановиться "сами собой", без плана? Мы очень зависим от ЕС. Он наш главный клиент, больше 40% внешнего товарооборота России. ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года упал на 14%. Спрос и цены на наше топливо гораздо ниже, чем в прошлом году. Но если вдруг экономика ЕС "отскочит" в 2021 году и цены на нефть и газ вдруг взлетят, то случится чудо! Так уже было в кризисы 1998-1999 и 2008-2009 годов! И мы услышим рапорты о том, что "План" выполнен!

Но лучше на чудо не надеяться. Что же там такого на 139 страницах "Плана"? В нем больше 500 мер, и крупнейших, на сотни миллиардов рублей, и мелких, частных. "Внести поправки в закон..." И сразу вопрос: где взять деньги? Финансовые источники - непонятны. Повысить налоги? Не лучший способ подбодрить экономику. Налоговое бремя и так избыточно. Будем резать бюджетные расходы? В том числе "социальные"? Но это восстановлению спроса не способствует. А может быть, эмиссия, печатный станок, выкуп центральным банком госдолга? Денежное смягчение? Кажется, что более страшных слов в России нет.

Так где взять деньги? Иностранцы? Госдолг? Но внешние капиталы из России уходят. Доля нерезидентов в облигациях федеральных займов упала с 34,9% на 1 марта 2020 года до 29,4% в сентябре. Девальвация рубля? Она уже произошла. Курсовая разница как источник покрытия дефицита бюджета в августе 2,5 трлн руб. при дефиците федерального бюджета в 1,7 трлн руб. Да, стимул для роста. Но еще и отличный способ залезть в карманы населения, взбить розничную инфляцию. Мы по-прежнему очень зависим от импорта лекарств, ширпотреба и, хотя и в меньшей степени, продовольствия.

А что еще? Резервы государства? Фонд национального благосостояния? Но он не тратится, только растет. Хранится в валюте (это вывоз капитала из России) - девальвация ему на пользу. На 1 апреля 2020 года в нем 12,9 трлн руб., на начало сентября - 13,3 трлн руб. Примерно по 90 тыс. руб. на каждого в России, от мала до велика. Растут и международные резервы (ЦБ РФ). На конец февраля - 570 млрд долл., на начало октября - 586 млрд долл. Может быть, от них отщипнуть? Часть их - физическое золото. В 1930-е годы за золотом охотились как за источником модернизации в СССР. Но нет, никак нельзя!

Хорошо, что "План" есть. Но экономическая машина та же, пусть и более сложной комплектации. Как бы ее отдать не в ремонт, а в переделку?

"План восстановления" - это финансовая неизвестность. Но он "терра инкогнита" еще и потому, что неизвестно, что в нем нового (кроме ряда мер поддержки населения и МСП). Какова "добавленная стоимость" в сравнении с национальными проектами? С ними как? Сколько шума было вокруг них в начале 2020 года! Разве они остановлены? Они будут в полном объеме? "План" - это реальный рост расходов государства, это "новый курс"? Или же это финансовый маневр в пределах уже отпущенных средств? Не взбалтывается ли то, что уже есть в стакане?

В "Плане" есть крупные инфраструктурные проекты. Их не было раньше? Или это те, что уже были? Тогда при чем здесь "План действий"? Было бы понятнее, если бы мы увидели в "Плане" только новые меры, которых не было раньше в решениях властей. Снова - пространство неизвестности.

А что будет с кредитом, процентом, валютным курсом, инфляцией? Они увязаны с "Планом"? Будут ли стимулировать рост? Или, наоборот, как и раньше, будут сдерживать всех и вся? Денежная почва по-прежнему суховата, если мечтать о быстром росте. Процент по кредитам велик. Финансовые рынки и рубль, как и раньше, демонстрируют дикую волатильность. ЦБ РФ ведет себя, скорее, как "поплавок", нейтрален, хотя стимулов, идущих от него, гораздо больше, чем в 1998, 2008, 2014 годах. И снова - неизвестность.

Но самое главное, что, судя по "Плану", мы собираемся восстанавливать все ту же модель экономики. Она стагнационная, крайне неустойчива, провоцирует кризисы один-два раза каждые 10-15 лет. В 2021 году российская экономика будет иметь те же черты, что и в конце 2019 года. В нее неизбежно заложена низкая норма инвестиций. Весь рост - вокруг бюджета и его преференций. Сырьевая, перегруженная вертикалями, сверхконцентрированная. На 60-90% зависит от импорта технологий, оборудования, комплектующих и современных исходников. Финансовая система - мала, неадекватна экономике, финансовый рынок - спекулятивен. Такая модель - игра на ослабление. В ней плохо инновациям. Каждый год нарастают технологические разрывы с миром. Ее основа - котлованы, крупные проекты "бери больше - кидай дальше" и вечный торг с населением за куски бюджета.

Реакция властей на нынешний кризис обильнее, чем раньше, нацелена на семьи, МСП, спрос населения

Что сказать? Реакция властей на нынешний кризис обильнее, многостороннее, чем раньше. Она точнее нацелена на больные точки - семьи, МСП, спрос населения, не только на "системно значимых". Больше фантазии и, хочется верить, денег на это. Правительство и ЦБ РФ гораздо искуснее. Только вот понять тяжело - достаточно лекарств или нет. Мы видим "солянку", собранную из ведомств. Мы знаем, как тяжело даются такие планы. Хорошо, что "План" есть. Но экономическая машина все та же, пусть и чуть более сложной комплектации. Как бы ее отдать не в ремонт, а в переделку?