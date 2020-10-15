Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное

Каким образом можно снизить цены на жилье, в каких регионах застройщики смогут получить новые меры господдержки и что происходит с жилищно-коммунальным хозяйством, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

- Законопроект о комплексном развитии территорий, внесенный недавно в Госдуму, не следует считать законом о реновации в том смысле, в каком проводится реновация в Москве. В столице переселение идет в большей части за счет бюджета города. В законопроекте же не идет речь о финансировании из федерального бюджета. Там "содержатся инструменты, с помощью которых застройщик, выходя на ту или иную территорию, может построить дома, создать современную среду и расселить людей в полноценное жилье, действуя в правовом поле, не нарушая права граждан", пояснил министр. Это позволит расселять и не аварийные, но достаточно ветхие дома, на решение проблем с которыми средств сейчас не выделяется.

- Министерством прорабатывается несколько факторов, которые позволят снизить себестоимость строительства. "В первую очередь, это снижение административных барьеров, уменьшение сроков строительства. Чем дольше продолжается стройка, тем она дороже", - отметил министр. Количество обязательных требований уже уменьшено на 30%. Второй момент - технологическое присоединение к сетям. Третий - земельные участки. "Земля для жилищного строительства должна стать дешевле", - отметил министр. Это возможно за счет вовлечения федеральных неэффективно использующихся земель, фактически эта земля может быть практически бесплатно передана под застройку. Сейчас стоимость земли в среднем составляет 8% от стоимости строительства.

- В строительном комплексе работает порядка 5,2 миллиона человек. За 2019 год стройка заплатила порядка 900 миллиардов рублей налогов и 350 млрд рублей во внебюджетные фонды.

- Практически готовы нормативные документы о новой мере господдержки - субсидировании кредитов для низкомаржинальных застройщиков. "Новая мера поддержки коснется в первую очередь тех регионов, где уровень доходов населения существенно ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.

- Недавно были запущены пилотные проекты по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в пяти городах. "Мы хотим на этих примерах показать, что если все технологические решения выверены, если добавить денег и дать возможность привести весь жилищно-коммунальный комплекс конкретного муниципалитета в нормативное состояние, то эти деньги окупятся. Причем не в перспективе 20-25 лет, а за три-пять", - подчеркнул Якушев.

- В конце года на сайте минстроя появится рейтинг регионов по результатам первых месяцев работы системы мониторинга аварий в сетях ЖКХ. Теперь введены единые правила по всей стране - что считать аварией, что инцидентом. Это позволит понять, в каких регионах самая сложная ситуация.

Решение проблем обманутых дольщиков не планируется распространить на покупателей апартаментов (поскольку пока они не считаются жильем) и нежилых помещений. "Человек вел свой бизнес, решил приобрести помещение - это его риски. Квартиры - это несколько иная тема. Потому что человек остался без жилья", - подчеркнул Якушев социальную значимость этой проблемы.

- Осенью строительные работы из-за эпидемии коронавируса нигде не прерывались, весной 51 регион вводил ограничительные меры, Москва и Московская область останавливали стройку полностью. "Потом пошло наверстывание. Серьезных катаклизмов не произошло, в основном стройка восстановилась", - рассказал министр.

- Проблемой остается нехватка рабочей силы из-за рубежа. Особенно остро она стоит на Дальнем Востоке, где было много рабочих из Китайской Народной Республики. Предстоит переформатировать профессионально-техническое образование, заинтересовать молодежь строительными профессиями. "У нас есть конкретный план действий", - сказал Якушев.

- Программу расселения аварийного жилья не планируется распространять на дома "частного сектора". Вопросы с находящимися в плохом состоянии индивидуальными домами должны решать органы местного самоуправления. "Либо оказать людям материальную помощь, и они своими силами или с помощью муниципалитета отремонтируют дом. Либо переселить семью в маневренный фонд", - пояснил Якушев. Помочь могут также механизмы комплексного развития территорий.

- Предложение запретить рекламу, распространяемую с квитанциями за коммунальные услуги, следует обсудить с жителями. Если жители не против, это может остаться дополнительным источником дохода для управляющей компании. Но если они не хотят рекламы, то ее быть не должно. "Мы в первую очередь заботимся о людях старшего поколения, потому что некоторые воспринимают это не как рекламу, а как рекомендацию, потому что привыкли доверять своей управляющей компании", - говорит Якушев.

- Минстроем завершается согласование корректировок, вносимых в паспорта федеральных проектов, с другими министерствами и регионами. "Горизонт планирования увеличен до 2030 года, коронавирус вклинился в эту историю, макроэкономика изменилась. В конце октября мы будем готовы доложить главе государства о проделанной работе", - отметил министр.

Полностью интервью Владимира Якушева читайте здесь.