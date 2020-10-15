Из Киргизии пытались вывезти украшения почти на 10 миллионов рублей

Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) КР была пресечена попытка незаконного вывоза золотых украшений. Об этом проинформировали в ГПС КР.

По сообщению ведомства, на контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар - автодорожный была задержала машина, следовавшая в Республику Казахстан. В ходе досмотра в кабине водителя автомобиля под сидением была обнажена дорожная сумка, в которой находилось более трех килограммов украшений из драгоценных металлов.

Ювелирные изделия - серьги, кольца, браслеты, цепочки и кулоны были упакованы в 10 коробок. При этом никаких сопроводительных документов на груз у владельца транспортного средства не было.

Как заявили в ГПС Киргизии по предварительной оценке, общая сумма задержанного товара составила более 10 миллионов сомов ( 9 697 660 рублей, - прим. "РГ").

Сейчас материалы по факту попытки незаконного вывоза золотых изделий в особо крупных размерах переданы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

В ГПС КР также пояснили, что чаще всего золотые украшения вывозятся транзитом через территорию Узбекистана и Казахстана в Индию.