Издательствам уменьшат налоги в счет списанных тиражей

Производители печатных изданий оказались одними из наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Продажи по отрасли резко упали. После встречи с издателями летом президент поручил разработать меры их дополнительной поддержки. Новый закон - одна из них.

"У печатных СМИ есть и еще будет своя аудитория, - сказал "РГ" замглавы минцифры Алексей Волин. - Поэтому помощь им надо оказывать. Но основную работу все же делает не государство, а сами участники рынка. Наш принцип не меняется - мы помогаем дееспособным".

Раньше издатели также могли отнести часть нереализованного тиража к "прочим расходам", однако его доля была ограничена 10%. В некоторых случаях даже этого сделать было нельзя. "Они были обязаны отражать стоимость нереализованных изданий как внереализационный доход, что повышало налогооблагаемую базу", - пояснили в Роспечати. Новый закон, который вступит в силу через месяц, решит эту проблему.

Печатные СМИ оказались среди наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Эта мера покроет лишь часть потерь издателей. С этим согласен Волин: "Выживут не все печатные предприятия, но процесс сокращения печатных СМИ - естественный. Мы традиционно помогаем тем, кто в состоянии быть конкурентоспособным и бороться за читателя".

Во многих населенных пунктах печатные СМИ остаются единственным источником местных новостей, напоминают в Роспечати. Государство не может лишить людей права на получение этой информации.

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Алексей Волин, замглавы минцифры:

"У печатных СМИ есть и еще будет своя аудитория, поэтому помощь им надо оказывать. Но основную работу все же делает не государство, а сами участники рынка. Наш принцип не меняется - мы помогаем тем, кто в состоянии бороться за читателя".