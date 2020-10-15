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15.10.2020 11:55
Рубрика: Культура

К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: ТВ-3 Фото: ТВ-3
Фото: ТВ-3

Сегодня отмечается 10-летие первого в России поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", который только за прошлый год помог найти живыми почти 20 тысяч пропавших без вести.

Сейчас тема поиска пропавших людей широко отражена в фильмах и сериалах. К отряду "ЛизаАлерт" и ему подобным внимание людей привлекается всеми возможными способами. Только из проектов, вышедших в этом году, с ходу можно назвать три, где отражена тема поиска пропавших людей. Сериалы "Последствия", "Новенький", "Псих".

Но и это еще не все. Есть веб-сериал, посвященный именно отряду. Это интерактивный проект "Найден_жив". В нем зритель - непосредственный участник происходящего на экране, от него зависит принятие решений, жизнь героев и результаты поиска.

30 июля этого года на интернет-сайте найден-жив.рф, в Youtube и социальных сетях состоялась премьера первой серии четырехсерийного веб-сериала. Сюжет разворачивается вокруг деятельности поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В сериале члены отряда должны отыскать потерявшегося в лесу пятилетнего мальчика Костю. Времени - в обрез, и действовать следует незамедлительно. Сейчас же, к дате, выходит четвертая, заключительная, серия проекта, создатели которого режиссеры и продюсеры Никита Тихонова-Рау и Ольга Арлаускас. С 2015 года они активно развивают в России направление социального кино.

"Кино может преобразовываться в практические изменения в жизни людей", - говорит генеральный продюсер проекта Никита Тихонов-Рау. - Сериал "Найден_жив" ставит своей задачей не только оставить след в душе зрителя, но пробудить в нем желание попробовать себя в роли поисковика в реальной жизни. Это проект, куда зритель погружается целиком. Он проживает жизнь потерявшегося мальчика, волонтера, который впервые собирает свой рюкзак на поиски, человека, управляющего дроном, чтобы с воздуха снять квадраты поиска, девушку, которая идет в самую чащу. Зритель сможет смотреть на процесс поиска человека с разных позиций".

Фото: AP Photo/ Ringo H.W. Chiu, File
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Среди актеров сериала - настоящие поисковики "ЛизыАлерт". Помимо них в команде работал человек, лично прошедший через тяжелый процесс поиска близкого человека - это спортивный комментатор Михаил Меламед. "Мой лучший школьный друг Николай Плескунас за пару дней до начала чемпионата мира по футболу пропал в Барнауле. Его так и не нашли", - рассказывает он. Главную роль координатора поиска исполнил актер театра и кино Артур Смольянинов.

"У нас было все, что усложняет процесс. Лес, комары, клещи, грозы, пекло, опять грозы с громом и молнией. Мы отбирали локацию, приезжали снимать, а там все затопило и вместо поляны - рисовые поля Китая… Ребята из отряда играли, по сути, самих себя. И мне становилось неловко, когда я видела, что между дублями они продолжают дистанционно поиски, реальные поиски! Они организуют людей, машины, технику. И пока мы ищем по сценарию мальчика Костю, они ищут настоящего мальчика Костю в реальной жизни. Такое совпадение. От этого мороз по коже", - рассказывает о процессе съемок автор сценария и режиссер Ольга Арлаускас.

Остается добавить, что проект реализуется при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ). Следить за новостями можно на официальном сайте проекта найден-жив.рф, а также в социальных сетях. Просмотр каждой серии - бесплатный. Кроме того, вышла книга "Найден, жив! Записки о поисковом отряде "ЛизаАлерт"" в издательстве "Бомбора". В ней Ксения Кнорре Дмитриева, руководитель пресс-службы и инструктор Школы "ЛизаАлерт", старший поисковой группы, собрала истории о поисковых операциях отряда. Кроме того, автор добавила в нее справочные материалы - как об устройстве отряда "Лиза Алерт" и поисковом деле, так и о правилах безопасности, а также рекомендации для родителей, важные факты о поисковиках и многое другое.

Кстати

На канале ТВ-3 выйдет специальный документальный фильм из проекта "Вернувшиеся", посвященный 10-летию первого в России поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Эфир 16 октября, в 14:45. Документальный проект "Вернувшиеся" впервые вышел в эфир 18 октября 2019 года и сразу стал хитом телеканала. Его первый сезон посмотрели свыше 22 млн зрителей, 4 сентября 2020 года стартовал второй сезон. "Вернувшиеся" - обладатель премии форума "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Социально-ответственное СМИ".

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