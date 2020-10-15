К льготным кредитам допустят больше аграриев

Круг получателей льготных кредитов (1-5%) в АПК расширен. Об этом сегодня подписал закон президент России.

В частности, такая господдержка будет доступна теперь сельхозпроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые только реализуют инвестпроекты по производству и (или) переработке сельхозпродукции. Получить льготный кредит смогут только те аграрии, у кого доля дохода от реализации сельхозпродукции в общем объеме составляет не менее 70% в год. Но доказать этот факт можно будет по истечении трех лет с момента заключения кредитного договора. Ведь в первые годы работы компании не всегда могут показать долю дохода в 70%.

Также право претендовать на льготные кредиты будет у организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют проекты в рамках национальных программ.

Закон позволит вовлекать в агропроизводство новых участников рынка, у которых есть свободные финансовые ресурсы для реализации крупных инвестпроектов, рассчитывают в правительстве.

Механизм льготного кредитования в Минсельхозе считают одной из наиболее эффективных форм господдержки. В прошлом году банки заключили более 19 тыс. договоров на сумму свыше 735 млрд рублей льготных кредитов. В 2020 году на начало сентября было заключено почти 13 тыс. кредитных договоров на 486,5 млрд рублей, приводил данные министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов. Это серьезно превышает плановое значение госпрограммы на 2019 год.