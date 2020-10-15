Кабмин выделит регионам 12 млрд рублей на создание новых мест в школах

Почти 12 миллиардов рублей получит ряд регионов до конца следующего года для ликвидации третьей смены в школах.

Решением этой задачи по поручению президента правительство занимается не первый год. "Мы рассчитали потребность в дополнительных местах во всех общеобразовательных организациях, учитывали демографическую ситуацию в каждом регионе, и сегодня направим средства на создание новых мест в школах тем субъектах Российской Федерации, где вопрос стоит особенно остро", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Это касается Бурятии, Дагестана и Чечни, а также Ингушетии, где третья смена уже ликвидирована, но дополнительная потребность в местах довольно высока.

- За счет перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 миллиардов рублей, - сообщил глава правительства.