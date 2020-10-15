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Рубрика: В мире

Парижем рулит полиция

Как города Франции будут жить в условиях комендантского часа из-за COVID-19
Текст: Николай Долгополов
Франция вновь объявляет режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения" и вводит комендантский час в Париже и еще восьми крупных городах из-за cтремительного распространения COVID-19. Мы позвонили во французскую столицу руководителю бюро агентства ТАСС Дмитрию Горохову.
Мсье, ваши права и разрешение на проезд. Фото: Gettyimages Мсье, ваши права и разрешение на проезд. Фото: Gettyimages
Мсье, ваши права и разрешение на проезд. Фото: Gettyimages

Как отнеслись французы и особенно парижане к введению комендантского часа?

Дмитрий Горохов: Без энтузиазма, особенно рестораторы, для которых это большой удар. Ждут полного перечня мер и разъяснений, с которыми должен выступить в четверг глава правительства Жан Кастекс.

Оправдана ли эта суровая мера? Что, неужели все так плохо?

Дмитрий Горохов: Цель оправдывает средства. В последние дни ежедневно регистрируется 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Стало заметно расти число пациентов в палатах интенсивной терапии. В отделениях реанимации лишь 5 тысяч мест на все болезни, и могут появиться проблемы для пациентов с другими заболеваниями.

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Если на улицу нельзя будет выходить с девяти вечера до шести утра, то как быть тем, кто трудится вечерами?

Дмитрий Горохов: Тем, кто работает в вечерние и ночные часы и должен возвращаться домой, будут даны разрешения.

А как с коллегами-журналистами, которые подписывают газету ночью? На метро не успеть, на такси не наездишься.

Дмитрий Горохов: Разрешения, разумеется, должны иметь и журналисты.

Означает ли комендантский час отмену работы по вечерам всех ресторанов и прочих развлекательных заведений?

Дмитрий Горохов: Да, означает. В теории посетители должны уйти из ресторана в 20:30, чтобы успеть домой.

А что делать театралам-любителям "Опера" и "Комеди Франсэз"?

Дмитрий Горохов: Театры будут менять график показа: начинать и завершать спектакли раньше.

Будет ли работать общественный транспорт?

Дмитрий Горохов: Общественный транспорт работать будет, но наличие разрешения будет проверяться.

Операцией по введению комендантского часа в Париже и других городах руководят министерство внутренних дел Франции и префекты

Предусмотрены штрафы для нарушителей. Но кто их должен взимать?

Дмитрий Горохов: Штрафы выписывает полиция.

Кто руководит всей операцией по введению и соблюдению комендантского часа? Парижская мэрия во главе с почти бессменной Анн Идальго или еще кто-то?

Дмитрий Горохов: Министерство внутренних дел и префекты. В столице и регионах все административные распоряжения, касающиеся городских территорий, издают префектуры, подчиняющиеся МВД.

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А что в других городах, где вводится комендантский час?

Дмитрий Горохов: Правила общие абсолютно для всех.

Не задел ли кого-нибудь из парижских корреспондентов ТАСС проклятый вирус?

Дмитрий Горохов: Мы пока здоровы.

Желаем вас успешной творческой работы и здоровья.

Дмитрий Горохов: Благодарю. Вам - того же.

Справка "РГ"

Помимо Парижа и его окрестностей комендантский час вводится в еще восьми крупных французских городах: Гренобле, Лилле, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане, Сент-Этьене и Тулузе. В общей сложности под этим запретом окажутся более 19 миллионов человек.

Запрет на выход на улицу вводится с 17 октября и будет действовать ежедневно с 9 часов вечера до 6 часов утра, а в зоне его действия будут закрыты все рестораны и театры.

Введение ограничительных мер анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к народу страны. Глава государства сообщил, что пока жесткий режим будет действовать месяц, но может быть продлен до шести недель с одобрения национального парламента.

Фото: iStock
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В операции по контролю над соблюдением ограничений задействуют до 12 тысяч полицейских.

Первое нарушение устанавливаемого режима будет караться штрафом в 135 евро (в пересчете на российскую валюту более 12 тысяч рублей), а повторное повлечет за собой на порядок более крупное наказание в 1,5 тысячи евро (135 тысяч рублей). А тем, кто нарушит ЧП в третий раз, будет грозить до 6 месяцев тюрьмы.

Работающим поздно ночью или рано утром нужно будет оформить специальные документы с пояснением необходимости перемещаться по городу после начала комендантского часа.

В рамках нововведений все рестораны и театры в этих городах должны будут закрываться после девяти часов вечера. Запрещены частные вечеринки, в том числе свадебные. Но хозяин Елисейского дворца попросил граждан даже в кругу семьи не собираться в составе больше шести человек за столом и стараться "по максимуму" носить маски.

Президент не счел нужным вводить ограничения на поездки в другие регионы страны, оставив французам возможность уехать из дома во время отпуска по случаю грядущего Дня Всех Святых.

Подготовили Александр Гасюк, Диана Ковалева

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