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Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 19:02
Рубрика: Общество

Как справиться с выгоранием: Пять советов от педагогов

Текст: Мария Набиркина
Учительское выгорание - одна из ключевых проблем, которые волнуют сегодня самих педагогов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По экспертным данным, учительская профессия - на втором месте после профессии медсестры по уровню стресса и усталости. Особенно это заметно сейчас, в сложный период дистанционного обучения.

Фото: iStock
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- По итогам учительского голосования в марте выяснилось, что проблема профессионального выгорания - на втором месте для учителей, - рассказывает руководитель программы развития педагогов "Я Учитель" Ирина Савицкая. - Постоянная усталость и стресс мешают получать удовольствие от работы, в результате страдают и ученики.

Как узнать, что выгораешь? Вот основные "звоночки": чувство усталости, сонливости, апатии, когда сложно вставать утром, не хочется идти на работу, человек отдаляется от коллектива, начинает хуже работать.

Причины? Отсутствие сил, которые отбирают рабочая нагрузка, токсичная среда, недостаток признания со стороны руководства, большой стаж работы.

Молодые педагоги, которым, казалось бы, не с чего выгорать, тоже подвержены проблеме. В первую очередь, из-за сверх-энтузиазма, с которым "кидаются" в работу, стирая границы между рабочими и личными делами. Они задерживаются на работе, набирают себе "внеурочку", принимают близко к сердцу сложности детей.

Еще одна причина выгорания - "дефицит смысла". Как бы не было сложно, можно работать, когда понимаешь, для чего и зачем ты это делаешь. Если смысл потерян - кризиса не избежать.

- У педагога есть профессиональный календарь, - рассказывает Тимур Алексеев, учитель истории из Москвы. - Сентябрь - воодушевление, ты проводишь первые уроки, дети смотрят на тебя с горящими глазами и ждут чего-то нового и интересного. В октябре после каникул начинаются неурядицы, а к декабрю, когда световой день становится совсем коротким, и у всех осенне-зимняя хандра, начинается депрессия, и учитель с нетерпением ждет каникул.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Выгорание - это когда ты начинаешь терять в себе человека", - отмечает его коллега, учитель русского языка и литературы школы №18 г. Санкт-Петербурга Елизавета Капустина. Другими словами, сложности у учителя возникают, когда он начинает воспринимать ученика только как объект обучения, а не как отдельного человека со своими эмоциями, проблемами, характером. Но и ученикам, и родителям важно помнить: учитель тоже человек.

Что делать, если понимаешь, что выгораешь? Вот пять советов от учителей, которым удалось справиться с проблемой:

1. Важно находить поддержку среди коллег: просить помощи, когда нужно, и помогать самому.

2. Важно помнить об идее, с которой педагог пришел работать в школу. Ведь учитель, как и врач - это миссия.

3. Не гнаться за деньгами. Столичные учителя получают хорошую зарплату, но это не повод идти в профессию. Если мотивируют только финансовые возможности, выгорание может наступить очень быстро.

4. Важно выстроить личные границы. Когда начинаешь анализировать свое состояние и "дружить" с самим собой, вероятность выгорания меньше.

5. Строить работу на основе равенства с учениками. Маркер выгорания - когда учитель перестает воспринимать учеников как отдельных личностей, а беспокоится только о том, сделано ли домашнее задание.

Рецепт от директора

Одним из основных помощников учителя в борьбе с эмоциональным и профессиональным выгоранием может и должен стать директор школы, считают эксперты.

- Начальник - главный психотерапевт для любого работника, в том числе и для педагога, - говорит основатель движения SelfMama. - Руководителю важно мотивировать своих сотрудников, заниматься их развитием, обучать навыкам планирования и организации работы. Еще один совет из мира управления персоналом - создать в школе клуб, где учителя смогут общаться на разные темы, не связанные с профессией. Это помогает справляться со стрессом.

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В московской школе №2065 развернули целый "штаб спасения" учителей от выгорания. Здесь и тимбилдинг, и корпоративные интеллектуальные турниры, и многое другое.

-Учителя ходят "в гости" друг к другу на уроки, а потом вместе обсуждают, как прошло занятие, - говорит директор школы № 2065 Наталья Файдюк. - Для учителей есть спортивные секции, экскурсии, мастер-классы и лекции на темы, не связанные с профессией. Например, уже были встречи с визажистом-косметологом, уроки кулинарии, консультации диетолога.

Тест на стресс

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
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С 19 октября в течение месяца все педагоги смогут бесплатно пройти специальный тест на выгорание в рамках программы развития "Я Учитель", а после - познакомиться с курсом "Эмоциональное выгорание педагога", где уже психологи расскажут об эффективных способах борьбы с проблемой.

Результаты теста будут только у учителя, прошедшего диагностику, все анонимно. Увидев свой результат, педагог сможет лучше понять, как действовать: к результатам будет приложен список рекомендаций.

Общество Образование

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