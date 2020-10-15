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15.10.2020 22:45
Рубрика: Спорт

Квята обгоняют

Каковы шансы россиянина остаться пилотом "Альфа Таури"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Эксперты "Формулы-1" оценили шансы различных пилотов в будущем сезоне оказаться в составе команды "Альфа Таури", за которую сейчас выступает российский пилот Даниил Квят.

На официальном сайте "Ф-1" представлена статистика. Согласно расчетам, напарник Квята француз Пьер Гасли с 90-процентной вероятностью будет и дальше гоняться за команду из Фаэнцы. Козырь Гасли - победа на Гран-при Италии. Она стала первой и для спортсмена, и для "Альфа Таури".

Фото: GettyImages
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А вот шансы Даниила остаться у руля этого болида оценили всего в 30 процентов. Руководитель "Альфа Таури" Франц Тост похвалил выступление Даниила Квята на Гран-при в Тоскане и в Сочи. Но также отметил, что отсутствие стабильности в результатах - главная слабость россиянина.

Как считают эксперты, Квят скорее всего уступит свое место японцу Юки Цуноде из "Формулы-2" (шанс на переход - 70 процентов).

Спорт Формула-1

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