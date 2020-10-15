Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который выиграл все 28 боев, в которых принимал участие, завершит карьеру непобежденным. Такое мнение высказал бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

- Я не знаю, сможет ли кто-нибудь победить Хабиба. Я уверен, точнее, я верю, что он завершит карьеру непобежденным. Никто не побьет этого парня. Он слишком предан своему делу, - приводит слова Кормье MMAJunkie.

Нурмагомедов проведет очередную защиту титула 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Его соперником будет американец Джастин Гэтжи. Кормье назвал его самый тяжелым оппонентом для Хабиба в дивизионе.

- Гэтжи очень крутой боец. Бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства - у Джастина есть набор навыков, чтобы остановить Нурмагомедова, - отметил Кормье. - Поэтому он опаснее для Хабиба, чем кто-либо другой, с кем он входил в октагон.