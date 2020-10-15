Косачев о санкциях ЕС: "Список Навального" в чистом виде

Европейская бюрократия разразилась-таки санкциями по делу Навального. Ну что тут сказать - "список Навального" в чистом виде. Не в том политическом смысле, который в него закладывали инициаторы, но в смысле прямом.

Товарищ Навальный, судя по всему, сам его и продиктовал брюссельским товарищам, руководствуясь собственными фобиями и антипатиями. Кто не нравится - того и запишем. Вне какой-либо увязки с реальностью или с совестью.

Нет в этом списке ни верховенства закона, ни демократии, ни прав человека, о чем так ратуют в брюсселях со страсбургами. Откровенное политическое хамство, помноженное на правовой нигилизм и большевистскую убежденность в собственной правоте, захватившую после падения большевизма в нашей стране многие европейские умы.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.