Официальный представитель президента, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" об изменениях, которые предлагается внести в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".

Законопроект был внесен в Госдуму главой государства в составе блока в целях развития положений обновленной Конституции РФ и принят Госдумой в первом чтении.

Павел Владимирович, прокуратура исторически занимает особое место в системе российской власти. В 90-е, когда каждый субъект брал полномочий "сколько сможет унести", она жестко отстаивала и помогла сохранить целостность страны. Осталась ли прокуратура ведомством с единой вертикалью управления?

Павел Крашенинников: Законопроект уточняет определение прокуратуры Российской Федерации именно как единой, федеральной, централизованной системы органов.

Сторонники радикального реформирования прокуратуры в те годы особенно рьяно требовали лишить ее надзорных функций - вольница многим нравилась...

Павел Крашенинников: Проект закона предлагает в соответствии с Конституцией наделить прокуратуру полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также уголовного преследования, включая государственное обвинение в суде, в соответствии со своими полномочиями.

Наверное, следует напомнить, что у прокурора как государственного обвинителя сложная задача. С одной стороны, он обвиняет, а с другой - он должен обеспечить соблюдение законности. Это означает, что в процессе должны представлять государство высоко подготовленные прокуроры, обладающие знаниями не только уголовного права и процесса, но и других отраслей права, умеющие отстаивать профессиональную точку зрения.

Прокурорские органы выполняют и иные функции, скажем, правозащитные, о чем в последние годы они с гордостью говорят о себе, а также в области международных отношений.

В этой сфере нередко возникают сложности с преследованием и взаимной выдачей беглых преступников, а также с исполнением международных договоренностей, которые каждая сторона старается трактовать по-своему.

Павел Крашенинников: Законопроект уточняет, что деятельность прокуратуры осуществляется в том числе в соответствии с международными договорами России. Но если истолкование решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров России, противоречит нашей Конституции, то они не подлежат исполнению в России.

Назначение Генерального прокурора - прерогатива президента. Назначение производится после консультаций с Советом Федерации

Напомню, что по иерархии законов высшую силу в нашей правовой системе имеет Конституция, затем идут международные договоры РФ, которые стали частью российской правовой системы после процедуры ратификации.

Далее - федеральные конституционные законы и федеральные законы. И если какие-то акты (внутренние или международные) либо основанные на них решения противоречат Конституции РФ, то они не могут и не должны применяться на территории нашей страны. Такая норма закрепляется в законе о прокуратуре в развитие положений Конституции, направленных на защиту и укрепление суверенитета России.

Принято говорить, что Генеральный прокурор - профессия штучная, нужен отбор на этот пост человека с особыми качествами. Основатель прокуратуры Петр I называл его "оком государевым". Как происходит назначение?

Павел Крашенинников: В законопроекте в соответствии с новыми конституционными положениями определяется порядок назначения Генерального прокурора и его заместителей. Это прерогатива главы государства после консультаций с Советом Федерации.

Президент направляет в Совет Федерации представление по кандидатуре на должность Генерального прокурора либо его заместителей, а также другие материалы, характеризующие кандидатуру. При этом Совет Федерации не позднее недельного срока должен информировать Президента о результатах рассмотрения предложенной кандидатуры.

Как будут заполняться вакансии на других ступенях прокурорской должностной лестницы?

Павел Крашенинников: Проект закона аналогичным образом уточняет порядок назначения прокуроров субъектов, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов (транспортных, природоохранных и других). Кандидатуры по представлению Генерального прокурора утверждаются президентом после консультаций с Советом Федерации, на которые установлен10-дневный срок.

Вряд ли нужно перечислять, какие достоинства должен иметь человек, претендующий на прокурорское звание. А вот чего он не должен иметь?

Павел Крашенинников: Здесь все будет предельно четко определено законом. В проекте уточняется запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства или вида на жительство, а также указывается обязанность сотрудников прокуратуры уведомлять руководство о прекращении гражданства Российской Федерации либо о приобретении иностранного гражданства и получении вида на жительство. На это отводится 5 дней.

Предлагаемые изменения позволят привести нормы закона о прокуратуре в соответствие с новыми конституционными положениями, одобренными гражданами на общероссийском голосовании и вступившими в силу 4 июля 2020 года.