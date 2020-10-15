Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам выступил в защиту оборонных расходов, назвав "достаточно заметным" планируемое в новом бюджете сокращение. Об этом он заявил, представляя депутатам заключение ведомства на проект нового бюджета.

Долю расходов на национальную оборону планируется снизить с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году, отметил глава СП. "Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% - это достаточно заметное сокращение", - сказал Кудрин.

Он напомнил, что на посту главы Минфина в начале 2010-х годов не поддерживал повышение доли оборонных расходов до 3,4%. "Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему", - отметил руководитель ведомства. "Но я всегда говорил, что 2,8-2,9% - это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - продолжил Кудрин. Он призвал депутатов и кабмин обратить на это внимание.

Глава Счетной палаты, кроме того, заявил о о недостаточном исполнении расходов со стороны Минобороны, призвав министерство более полно осваивать средства.

Кудрин также отметил, что официальный макроэкономический прогноз излишне оптимистично оценивает динамику ВВП РФ как в 2020 году, так и в 2021 году. Из-за продолжения пандемии сокращение ВВП России в текущем году, по мнению ведомства, будет больше 4%. СП ожидает падение от 4,2% до 4,8%. При этом восстановительный рост, по оценке СП, в следующем году может составить не 3%, а 2,2%.