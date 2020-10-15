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15.10.2020 12:04
Рубрика: Экономика

Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня с начала торгов курс американской валюты дважды преодолел знаковую отметку в 78 рублей за один доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: iStock
Названы причины роста доллара на 16 рублей, евро - на 23 рубля

По состоянию на 11:48 по мск текущее значение курса составило 78,113 рублей за единицу американской валюты.

Как сообщалось ранее, впервые с марта месяца он дорос до этого значения 29 сентября, продержавшись на этой отметке два дня снизился до 77 рублей, вновь преодолев 78-рублевый рубеж 2 октября. К восьмому октября доллар вернулся на более низкую позицию. И сегодня с начала торгов вновь вырос до 78 рублей, снизился до 77 и с 11:08 удерживается на позиции выше 78 рублей.

Курс евро, по данным Московской биржи, на 11:51 по мск составил 91,4685 рублей за единицу европейской валюты, но пока не превысил знаковой для себя отметки в 92 рубля.

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