Почему французская комедия "Куш собачий" обязательна к просмотру

Современных комедий, которые можно смотреть без отвращения, раз-два - и обчелся. Комедий авантюрных - тем более. Новейшую Lucky, которая выходит в наших кинотеатрах под неаппетитным названием "Куш собачий", смотришь с почти ностальгическим нежным чувством: неужели к нам вернулся знаменитый французский юмор?! Когда смеешься не только над характерами и ситуациями, но улыбаешься каждому кадру, актерской, операторской, режиссерской интонации. Радуешься ритму, монтажу, разлитой в воздухе легкой опьяненности - всегда готовой взорваться, как бутылка шампанского, весельем ничем не замутненным, не загнанным в границы здравого смысла.

На экране, разумеется, сплошь прохиндеи. Безработный Вилли, похоронивший любимую собаку (Альбан Иванов - "Дружить по-русски"). Охранник Тони, вечно страдающий от безденежья (Микаэль Юн - "Кентервильсвое привидение"). И масса колоритнейших эпизодических, но отнюдь не второстепенных персонажей, каждый себе на уме, у каждого своя задача в сюжете. И даже строгая полицейская дама Кэролайн Жамар всегда готова нарушить закон, у нее тоже губа не дура - эта роль стала бенефисом французской актрисы Флоренс Форести. Немаловажную роль в сюжете играют собаки - они здесь тоже на службе закона, усердно вынюхивая наркотики. Причем не всегда можно понять, что именно они вынюхали - запретный порошок или жареную курицу, в которой он спрятан.

Речь, уже понятно, идет о некоторых шалостях с наркотиками - сбыте их в дозах как микроскопических, так и в лошадиных, гонке за наркодилерами и попутном похищении умных полицейских собачек, вечно норовящих удрать. В принципе наркотические сюжеты тоже навязли в зубах, став почти непременным штампом криминальных картин, но здесь все дано в такой щедрой абсурдистской оркестровке, что удовольствие получаешь не от того, о чем это, а от того - как это сделано. От артистизма и парадоксальности сценарных и режиссерских кульбитов. От идеального ансамбля актеров, работающих в едином, пронизанном иронией стиле. Даже от ритма картины - по-чаплински выверенного, образующего свои почти музыкальные сюжеты и всегда неуловимо смешного.

Не обошлось без иронической интерпретации новейших трендов ставить во главу угла современности нечто нежное, женское. В этом фильме никто так не владеет искусством смертельного хука, как невозмутимая Кэролайн и ее хорошенькие товарки по службе. Эта дама вообще ведет в фильме свою сольную партию, и в ее присутствии на экране больше никто нам не нужен. Так захватывает зрелище ее мгновенных реакций на окружающее, ее решительных действий, ее презрительных гримасок и ее виртуозного балансирования между законом и беззаконием, интересами государства и собственной выгодой: о коррумпированности всего сущего из этой истории можно узнать больше, чем из сотен газетных разоблачений. Она подобна танку, способному пройти сквозь стены и превратить все, что на пути, в труху. Она умеет обратить жертву в союзника, принимает решения без раздумий, наносит удар мгновенно и эффективно, любую критическую ситуацию обращая себе на пользу. Когда она в действии, нельзя ни на секунду отвлечься ни ее собеседнику, ни зрителю в зале: забавных, ироничных, абсурдных поворотов в этом кино хватит на десяток фильмов, пытающихся выдать себя за комедии.

Фото: kinopisk.ru

Здесь смешна уже всеядность горе-жуликов, чьи амбиции не простираются дальше чужого бумажника, но когда им в руки попадет настоящая добыча, новоявленные наркобароны ее профукают самым глупым образом из всех возможных.

Если сделать очень серьезную мину, можно считать, что фильм - о тотальной аморальности всех звеньев современного общества, включая, разумеется, и так называемых блюстителей порядка. Ни одного положительного персонажа в этом мире не наблюдается - исключая разве что собачек. Собачки работают с точностью метронома, иногда переигрывая актеров в понимании сверхзадачи образа, и их верность законам справедливости уступает разве что их предприимчивости.

Картину эту нельзя смотреть как с априорной подозрительностью, так и с ожиданием прихода если не нового Чаплина, то нового Жерара Ури в компании с Фернанделем и де Фюнесом. Это комедия скромная, не особо претендующая на лавры и вечность, она сделана без амбиций, но этим, по-моему, и хороша. Ее снял французский режиссер бельгийского происхождения Оливье Ван Хуфстадт, известный по столь же немудреным комедиям "Дави на газ" и "Диккенек" - в этой последней он и засветил впервые эксцентричную Флоренс Форести. Его новая лента произвела фурор на международном фестивале комедий во французском горнолыжном курорте Альп д`Юэз - одном из последних беззаботных фестивалей перед нашествием COVID-19. После чего замершей планете стало уже не до смеха, и судьба легкомысленной картины захлебнулась на взлете. Теперь "Куш собачий" смогут посмотреть стосковавшиеся по улыбке зрители российских кинотеатров.