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Рубрика: В мире

Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Корпус морской пехоты Китая должен быть всегда готов к войне. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин во время рабочей поездки в провинцию Гуандун. Политик проверил военную базу, находящуюся в городе Чаочжоу.

Фото: iStock
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Си Цзиньпин обратился к солдатам и потребовал от них абсолютной преданности, надежности и безупречности. "Вы должны сосредоточить свои разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну", - сказал председатель КНР.

Он напомнил, что корпус морской пехоты - элитное подразделение, призванное обеспечивать территориальную целостность Китая, защищать национальный суверенитет. Безопасность страны зависит от вас, подчеркнул политик. Его слова приводит РИА Новости.

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