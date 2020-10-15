Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне

Корпус морской пехоты Китая должен быть всегда готов к войне. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин во время рабочей поездки в провинцию Гуандун. Политик проверил военную базу, находящуюся в городе Чаочжоу.

Си Цзиньпин обратился к солдатам и потребовал от них абсолютной преданности, надежности и безупречности. "Вы должны сосредоточить свои разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну", - сказал председатель КНР.

Он напомнил, что корпус морской пехоты - элитное подразделение, призванное обеспечивать территориальную целостность Китая, защищать национальный суверенитет. Безопасность страны зависит от вас, подчеркнул политик. Его слова приводит РИА Новости.