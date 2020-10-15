Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне

Причина нынешних событий в Беларуси заключается во влиянии извне, однако страна с этим справится. Об этом на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент также отметил, что западные партнеры Беларуси "уж слишком активизировавшись, переборщили" в отношении его страны. Однако белорусские власти "особо не напрягаются в этом плане".