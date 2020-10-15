Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ

Важной структурой коллективной безопасности, которую необходимо развивать, охарактеризовал Александр Лукашенко ОДКБ во время встречи 15 октября с генеральным секретарем этой международной организации Станиславом Засем, информирует пресс-служба президента.

Он напомнил, что несколько лет назад в стране была принята новая военная доктрина, в который учтены и такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить", - заявил белорусский руководитель.

Отклонившись от вопросов функционирования организации, президент поинтересовался у генсека ОДКБ о личном. "Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно и вернусь", - заверил белорусский генерал.

Говоря о текущей деятельности ОДКБ, он сообщил, что пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Во-первых, уточнил Зась, большинство запланированных мероприятий проводятся в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Сдвинуты сроки и проведения антинаркотической операции "Канал" и операции "Нелегал". Их планируют провести в 2021 году.

При этом организация, по его словам, продолжает работу по интегрированию своего потенциала в систему миротворческой деятельности ООН. Завершается ратификация соглашения о правовом оформлении статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. В этом направлении предполагается расширить сотрудничество с СНГ, ОБСЕ и ШОС, среди государств - с Сербией.

Кроме того, добавил генерал, в ОДКБ завершена разработка антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы.