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15.10.2020 18:30
Рубрика: Общество

Выбор вакцины доверят врачам

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в конце года
Текст: Ольга Игнатова, Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре, заявил вчера на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Вакцинация от коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний. Фото: Владимир Аносов/РГ Вакцинация от коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний. Фото: Владимир Аносов/РГ
Вакцинация от коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний. Фото: Владимир Аносов/РГ

По его словам, при производстве вакцин повышенное внимание уделяется контролю качества. Как отметил министр, вакцинация от коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний. "Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследования третья вакцина, разработанная Институтом Чумакова. Дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом", - рассказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
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От отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается очень напряженной. Ежедневно фиксируется более 13 тысяч заболевших, что больше, чем было весной. К тому же выявляется все больше больных пожилого возраста. Кроме того, появились новые осложнения у тех пациентов, которые ранее переболели COVID-19, а также у бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. "Одним из грозных осложнений" коронавируса, по его словам, является нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбофилические предрасположенности.

Появились новые осложнения у тех, кто ранее переболел COVID-19, а также у бессимптомных больных

Для этой категории пациентов, подчеркнул министр, очень важно следовать предписаниям медработников по использованию препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови. А если амбулаторное лечение не помогает, пациент с коронавирусом должен направляться в стационар не позднее третьих суток от момента начала болезни. Именно назначение быстрой и грамотно подобранной терапии влияет на дальнейшее развитие болезни. Сделать это могут только в стационаре.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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