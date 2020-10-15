Нестандартное и весьма эффективное решение относительно матчей Суперлиги, перенесенных из-за положительных тестов игроков на коронавирус, нашла Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Если в обширном календаре игр полуфинального раунда Кубка страны (конец октября - начало ноября) есть пары команд, игра между которыми в Суперлиге ранее не состоялась из-за карантина, то результаты матчей в рамках борьбы за трофеи имени Константина Ревы (мужчины) или Гиви Ахвледиани (женщины) идут параллельно и в таблицу регулярного чемпионата.

Внесена и поправка, смягчающая урон от неизбежных технических поражений. Такие фиксируются, если дальше в расписании просто нет окон для игры данных соперников. В протокол пишется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), но штрафное очко не начисляется. Плюс в России первичный критерий итогового распределения мест - количество побед. а не очков, как в Италии или Польше.