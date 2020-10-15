Новости

В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 15.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 15.10.2020
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 15.10.2020
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 15.10.2020
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 15.10.2020
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 15.10.2020
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 15.10.2020
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 15.10.2020
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 15.10.2020
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 15.10.2020
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 15.10.2020
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 15.10.2020
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 15.10.2020
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 15.10.2020
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 15.10.2020
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 15.10.2020
Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы 15.10.2020
СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке 15.10.2020
ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер 15.10.2020
Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера 15.10.2020
МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе 15.10.2020
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 15.10.2020
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 15.10.2020
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 15.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
15.10.2020 22:40
Рубрика: Спорт

Два фронта сразу

Матчи Кубка страны пойдут в зачет турнира волейбольной Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Нестандартное и весьма эффективное решение относительно матчей Суперлиги, перенесенных из-за положительных тестов игроков на коронавирус, нашла Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Если в обширном календаре игр полуфинального раунда Кубка страны (конец октября - начало ноября) есть пары команд, игра между которыми в Суперлиге ранее не состоялась из-за карантина, то результаты матчей в рамках борьбы за трофеи имени Константина Ревы (мужчины) или Гиви Ахвледиани (женщины) идут параллельно и в таблицу регулярного чемпионата.

"Зенит-Казань" в восьмой раз выиграл волейбольный Суперкубок России

Внесена и поправка, смягчающая урон от неизбежных технических поражений. Такие фиксируются, если дальше в расписании просто нет окон для игры данных соперников. В протокол пишется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), но штрафное очко не начисляется. Плюс в России первичный критерий итогового распределения мест - количество побед. а не очков, как в Италии или Польше.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России