Матвиенко: Сенаторы уточнят понятия "самоизоляция" и "социальная дистанция"

"Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", - сказала она, отвечая на вопрос, надо ли прописать в нормативных актах понятия "самоизоляция", "режим ограничительных мер", "режим самосохранения", "социальная дистанция", вошедшие в обиход в связи с пандемией.

"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", - сообщила глава Совфеда.

По ее мнению, в этих вопросах не должно быть никакой избыточности, но они "должны эффективно действовать для защиты жизни и здоровья людей".

Валентина Матвиенко отметила, что власти всех уровней принимали меры по борьбе с пандемией "прямо с колес" и кое-где не обошлось без перегибов. "Сейчас уже мы накопили опыт, мы можем проанализировать эффективность принимаемых мер, у нас накопилась практика", - считает она.