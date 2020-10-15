В МЧС России заявили о запуске специально разработанного мобильного приложения, в котором можно найти ответы на любые вопросы, возникающие при различных критических ситуациях. Приложение бесплатно и доступно для скачиванию каждому.

Сервис так и называется - мобильное приложение по безопасности "МЧС России". После его установки на личный мобильный телефон у пользователя появится возможность не только в один клик вызвать службу спасения, но и при необходимости сделать видимым для представителей экстренных служб собственное местоположение. Приложение определит геолокацию потерпевшего и передаст координаты спасателям.

Кроме того, программа приложения состоит из шести рубрик с полезной информацией: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".

В повседневной жизни медицинские навыки обычному гражданину редко нужны. Но жизнь непредсказуема, и ситуации бывают всякие. Если, например, кто-то стал свидетелем ДТП с потерпевшими, которым необходимо сделать искусственное дыхание, то приложение проконсультирует и мгновенно научит приемам первой помощи.

Порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником доступны в разделе "Что делать?". А раздел "Карта рисков" содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. В разделе "МЧС рекомендует" найдется информация о возможностях предупредить ЧС.

- Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. Оно доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовые предупреждения. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

А в это время

Cотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России за три дня продезинфицировали вокзалы и прилегающую территорию в Москве. В рамках борьбы с коронавирусом девять специалистов центра с помощью специальных распылителей обработали дезинфицирующим раствором Ярославский, Казанский, Курский, Белорусский , Киевский и Савеловский вокзалы.