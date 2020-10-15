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Рубрика: В мире

Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус

Первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Результаты теста первой леди США Меланьи Трамп на коронавирус отрицательные, супруга американского лидера надеется в ближайшее время вернуться к своим обязанностями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Меланья рассказала о своей болезни, пишет ТАСС. По ее словам, диагноз был поставлен при "минимальных симптомах", а "в последующие дни это было похоже на американские горки симптомов". У супруги президента были ломота в теле, кашель, головные боли, сильная усталость. "С точки зрения медикаментов я выбрала более естественный путь, больше отдавая предпочтение витаминам и здоровой пище", - отметила Меланья, поблагодарив лечивших ее врачей.

Сообщается также, что сын первой леди и президента Дональда Трампа - Бэррон - переболел COVID-19 вместе с родителями. Несмотря на положительный тест, у него не было симптомов. Сейчас у Берона результаты теста также отрицательные.

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил второго октября. По совету медиков президента США госпитализировали, а уже через три дня он был выписан из центра имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом. В субботу лечащий врач Трампа Шон Конли объявил, что президент больше не заразен. По его словам, ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию.

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