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15.10.2020 12:58
Рубрика: Власть

МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла

Текст: Диана Ковалева

Дальнейшее участие Москвы в трехсторонних консультациях с Нидерландами и Австралией по малайзийскому "Боингу", потерпевшему крушение над Донбассом в июле 2014 года, лишено смысла. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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"Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади также отметили, что, согласившись в 2018 году на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению рейса МН17, Москва надеялась, что эти консультации будут способствовать установлению причин трагедии "с опорой на факты". "Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших", - подчеркнули в МИД РФ.

Однако, несмотря на все это, ведомство планирует продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, "в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом". Однако осуществлять это взаимодействие на Смоленской площади намерены уже в других форматах.

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