МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе

Россия надеется на скорый запуск механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока, насколько нам известно, такая работа [по выработке механизма контроля за прекращением огня] не ведется. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма", - сказала Захарова на брифинге.

Она также напомнила: главный посыл Москвы заключается в том, что нужно немедленно организовать встречу по линии военных и согласовать механизм контроля за прекращением огня.

Напомним, что бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Обе стороны ввели на своей территории военное положение.