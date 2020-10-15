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15.10.2020 18:17
Рубрика: Власть

МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе

Текст: Диана Ковалева

Россия надеется на скорый запуск механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Пока, насколько нам известно, такая работа [по выработке механизма контроля за прекращением огня] не ведется. Мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма", - сказала Захарова на брифинге.

Она также напомнила: главный посыл Москвы заключается в том, что нужно немедленно организовать встречу по линии военных и согласовать механизм контроля за прекращением огня.

Напомним, что бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Обе стороны ввели на своей территории военное положение.

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