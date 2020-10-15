Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке

На валютном рынке наступила стабилизация, хотя рубль все еще слишком ослаблен. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

С участием министра члены комитета рассматривают новый бюджет на три года и социально-экономический прогноз, на котором основан главный финансовый документ.

- Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной, - подчеркнул Решетников . - Мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов.

Несмотря на стабилизацию, курс рубля все еще "превышает фундаментально обоснованные уровни, он все еще переослаблен", добавил Решетников . Виной тому, по его словам, "страхи инвесторов" - в том числе по поводу распространения коронавируса и риска введения новых санкций. "Находится под давлением курс", - резюмировал Решетников.