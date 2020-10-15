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15.10.2020 10:05
Рубрика: Экономика

Минфин выкупил за счет ФНБ акции "Аэрофлота" на 40,9 млрд рублей

Текст: Игорь Зубков

Минфин выкупил за счет средств Фонда национального благосостояния акции "Аэрофлот" на сумму 40,9 млрд рублей, выпущенные в ходе дополнительной эмиссии. Об этом сообщает ведомство.

Фото: Сергей Куксин
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Стоимость этого пакета составляет 20% стоимости активов "Аэрофлота" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, указано на сайте раскрытия корпоративной информации.

Пакет приобретен по цене, установленной 8 октября советом директоров "Аэрофлота" (60 рублей за акцию). Акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права РФ как акционера "Аэрофлота".

Целью допэмиссии компания называла повышение ликвидности на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минфин Компании Авиация "Аэрофлот"

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