Минфин выкупил за счет ФНБ акции "Аэрофлота" на 40,9 млрд рублей

Минфин выкупил за счет средств Фонда национального благосостояния акции "Аэрофлот" на сумму 40,9 млрд рублей, выпущенные в ходе дополнительной эмиссии. Об этом сообщает ведомство.

Стоимость этого пакета составляет 20% стоимости активов "Аэрофлота" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, указано на сайте раскрытия корпоративной информации.

Пакет приобретен по цене, установленной 8 октября советом директоров "Аэрофлота" (60 рублей за акцию). Акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права РФ как акционера "Аэрофлота".

Целью допэмиссии компания называла повышение ликвидности на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.