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Текст:   Сергей Аверкин  ,  Марина Трубилина 
13:00 15.10.2020

Минстрой призвал местные власти помогать жителям с ремонтом частных домов

Помогать с ремонтом частных домов, если жильцы не в состоянии решить эту проблему самостоятельно, должны органы местного самоуправления. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью "Российской газете".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на программу переселения из аварийного жилья, в первую очередь идут на расселение домов 1940-50-х годов постройки. "Как правило, это двухэтажные дома на 12-14-18 квартир", - пояснил министр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Между тем в России немало разваливающихся частных домов. К примеру, как сообщают региональные корреспонденты "Российской газеты", в таком доме живет 79-летняя жительница Бийска в Алтайском крае, инвалид, с дочерью-инвалидом. Самостоятельно отремонтировать дом они не могут.

"Есть такое понятие как "разделение полномочий", - сказал министр. - Варианты, что делать с этим конкретным домом, должны найти органы местного самоуправления. Либо оказать людям материальную помощь, и они своими силами или с помощью муниципалитета отремонтируют дом. Либо переселить семью в маневренный фонд. В формате федеральной программы под эти дома у нас возможностей нет. И в ближайшее время такие программы не рассматриваются".

Кроме того, в таких случаях могут помочь механизмы комплексного развития территорий. "Застройщики, расселяя большую территорию, точно так же могут расселить и находящиеся на ней индивидуальные дома, предоставив гражданам нормальное полноценное жилье", - отметил министр.

Полностью интервью с министром Владимиром Якушевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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