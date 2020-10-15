Нескольких сотых процента в качестве вклада российского станкостроения в ВВП страны недостаточно, считает выпускник "Станкина" премьер-министр Михаил Мишустин. "В 1990-е годы мы многое потеряли. Затем пришлось восстанавливать", - подчеркнул он. Теперь правительство подготовило стратегию развития станкоинструментальной отрасли на период до 2035 года со средним темпом роста около 6 процентов ежегодно.

Во времена СССР эта отрасль экономики в огромных масштабах производила станки и инструмент, но с развалом страны произошел серьезный провал. За два десятилетия пройден путь от руин до состояния догоняющего развития, коротко напомнил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, представляя проект стратегии.

"В последние годы станкостроение динамично развивается, и сегодня Россия производит современные обрабатывающие центры, которые не уступают именитым мировым производителям", - подчеркнул председатель правительства . Это во многом стало результатом программ импортозамещения, господдержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и стимулирования спроса на новое оборудование.

"За последние пять лет правительство направило на развитие станкоинструментальных предприятий свыше 7 миллиардов рублей, благодаря чему объем производства вырос в полтора раза", - сказал Михаил Мишустин. С августа началось субсидирование производителей, чтобы они давали покупателям своей продукции скидки. Однако пока мер недостаточно, чтобы доля станкостроения в ВВП России была не ниже аналогичного показателя основных лидеров отрасли, к которым относятся Китай, Япония, Германия.

"Стратегия позволит обеспечить долгосрочный рост со средним темпом около 6 процентов в год, повысить уровень локализации, обеспечить расширение экспорта и доли на внутреннем рынке", - заявил Мишустин. К 2035 году, сказал Мантуров, уровень локализации производства станков предстоит повысить с 47 до 70 процентов.

Успешное развитие отрасли зависит не только от собственного производства. Как отметил глава минпромторга, важнейшим фактором является внутренний спрос, а в России рынок пока существенно отстает от производственного потенциала. Поэтому в стратегии особый акцент сделан на стимулах к покупке отечественных станков российскими машиностроителями. "Нам критически необходимо наращивать внутренний спрос темпами не ниже трех процентов в год", - заявил Денис Мантуров. Чтобы обеспечить такую динамику, планируется создавать дополнительные условия для обновления бизнесом станочного парка, в том числе усилив политику регуляторного стимулирования спроса на отечественные станки.

Стратегия рассчитана на 15 лет, но минпромторг пока предлагает оперировать промежуточным горизонтом - до 2025 года. "На этом временном отрезке есть четкое понимание по основным проектам, исполнителям, продуктовым и потребительским нишам", - объяснил Мантуров.

Между тем

Премьер вручил премии в области образования

Михаил Мишустин вручил награду ректору Высшей школы народных искусств Полине Гусевой. Фото: РИА Новости

Михаил Мишустин вручил премии правительства за 2020 год в области образования. Ими отмечены девять работ, 38 лауреатов. Глава кабинета министров выделил их самоотверженность, целеустремленность и преданность делу. "Вы передаете свои знания молодому поколению, открываете таланты ваших учеников, поддерживаете их стремление ко всему новому, а главное - учите их быть активными и неравнодушными людьми", - заметил он.

Этот год стал для образовательных учреждений тяжелым испытанием из-за коронавирусной инфекции. Им пришлось перейти на интерактивные и дистанционные форматы обучения, сделать это в короткие сроки и без ущерба качеству знаний. "Я хотел бы поблагодарить всех, чей профессионализм и опыт позволили школьникам благополучно завершить этот учебный год, успешно сдать экзамены, поступить в вузы. Сделать шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Было очень нелегко, но вы справились", - заявил премьер.

Государство сегодня уделяет особое внимание совершенствованию системы образования. Одноименный нацпроект Михаил Мишустин считает одним из важнейших. "Среди национальных целей и задач на ближайшую перспективу, которые перед нами поставил президент, - вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования", - напомнил глава кабмина.