Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в правила распределения бюджетной поддержки гражданам, получающим жилищные сертификаты при переезде с Крайнего Севера и приравненных территорий. Они будут получать положенные выплаты в более короткие сроки.

Так, средства, выделяемые на сертификаты, станут перераспределять между регионами через правительственные распоряжения, и если в одном месте возникнет дефицит финансирования, то деньги туда быстро перенаправят.

Упрощена процедура для инвалидов. Им теперь не нужно предоставлять справку о наличии инвалидности, поскольку уполномоченные органы самостоятельно будут получать сведения в соответствующем федеральном реестре.

Документ также расширяет возможности использования жилищного сертификата при покупке квартир на этапе строительства. Если раньше приобрести жилье можно было только по договору долевого участия, то теперь и по договору уступки права требования.