Мишустин вручил премии правительства в области образования

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил всех работников сферы образования, чей профессионализм и опыт помог школьникам благополучно завершить непростой предыдущий учебный год.

Глава кабинета министров вручил премии правительства за 2020 год в области образования. Ими отмечены девять работ, 32 лауреата. Михаил Мишустин выделил их самоотверженность, целеустремленность и преданность делу. "Вы передаете свои знания молодому поколению, открываете таланты ваших учеников, поддерживаете их стремление ко всему новому, а главное - учите их быть активными и неравнодушными людьми", - заметил он.

Этот год стал для образовательных учреждений тяжелым испытанием из-за коронавирусной инфекции. Им пришлось перейти на интерактивные и дистанционные форматы обучения, сделать это в короткие сроки и без ущерба качеству знаний. "Я хотел бы поблагодарить всех, чей профессионализм и опыт позволил школьникам благополучно завершить этот год учебный: успешно сдать экзамены, поступить в вузы, сделать шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Было очень нелегко, но вы справились", - заявил премьер.