Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID

На сегодняшний день в России в реанимационных отделениях находятся 2,8 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не прирастает", - уточнил министр в эфире "Россия-1".

По словам Мурашко, массовая вакцинация против коронавируса ориентировочно может начаться в конце ноября. Сейчас формируются списки категорий населения, которые должны привиться.

"Производители говорят об объемах выпуска, ориентируясь на ноябрь и вторую половину ноября, с учетом контроля для всех вакцин, - рассказал министр. - Это обязательная процедура, мы формируем в том числе на сегодняшний день списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться".

Напомним, что ранее предполагалось, что массовая вакцинация начнется приблизительно в конце этого года.