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Рубрика: Власть

Мурашко: Отстаивать права пациентов - прямая обязанность страховщиков

Текст: Ирина Невинная
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Страховые медицинские компании должны отстаивать права пациентов, это их прямая обязанность, - считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, если страховщик не выполняет эту функцию, он должен нести ответственность, вплоть до запрета работать в системе ОМС.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Названы плюсы и минусы изменений в системе медицинского страхования

Об этом министр заявил в Государственной Думы во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании". В числе прочих изменений в законопроекте предлагается выделить в отдельный сегмент медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. Второе предложение - снизить размер компенсации расходов на деятельность страховых медицинских организаций.

- В своем послании Федеральному Собранию президент отметил, что прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС - отстаивать права пациентов. В том числе, при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая медицинская организация этого не делает, она должна нести ответственность вплоть до запрета работы в системе ОМС. И правительство должно обеспечить самый строгий контроль, - заявил Михаил Мурашко.

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