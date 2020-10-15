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15.10.2020 16:19
Рубрика: Культура

Национальная премия детского патриотического творчества открыла прием заявок

Текст: Мария Шепталова

Национальная премия детского патриотического творчества объявила о старте нового сезона. По традиции конкурсные работы по 12 номинациям будут принимать до конца марта, а имена победителей объявят 1 июня в День защиты детей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Эта премия уникальна тем, что дает возможность проявить себя одаренным детям вне зависимости от региона, в котором они живут. Это важно, ведь все дети без исключения талантливы", - говорит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам автора идеи и генерального продюсера премии Михаила Соколова, главная цель проекта - поддержать детей в творчестве, дать возможность через творчество проявить любовь к своей стране, помочь реализоваться и развиваться в любимом деле.

За этими несколько пафосными словами скрывается настоящее дело. В прошлом году в конкурсе приняли участие более десяти тысяч детей со всей страны. В сезоне-2021 организаторы ожидают еще больше участников. Им предстоит вновь создавать эскизы повседневной одежды, собирать модели военной техники, мастерить поделки, посвященные родной природе и воплощать в жизнь самые смелые творческие фантазии.

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