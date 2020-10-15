Названы причины роста доллара на 16 рублей, евро - на 23 рубля

Доллар колеблется перед американскими выборами. Но рубль будет слабеть при любом их исходе. По крайней мере, до конца этого года.

Специально для "Российской газеты" Кира Лист, ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей", назвала пять причин падения российской валюты и дала прогноз по ее курсу на четверг, до конца недели и октября:

- В первой половине этой недели явно прослеживалась тенденция к росту волатильности на всех сегментах мирового финансового рынка. Также, - обращает внимание эксперт, - стало очевидно, что главными драйверами для изменений котировок стали колебания доллара, вызванные обострением предвыборной гонки в США, и неустойчивость аппетита участников рынка к риску.

До недавнего времени Байден (кандидат в президенты США от демократов) лидировал в гонке. Но его неудачное выступление, когда он путал имена и страны, привело к сокращению его отрыва от Трампа (действующий президент, кандидат от республиканцев). Это вновь взбаламутило успокоившихся было инвесторов, которые уже посчитали, что Байден точно победит.

Теперь судьба выборов снова под вопросом. Это будет и дальше вызывать колебания доллара. А наш рубль сейчас очень зависит от внешнего фона. Следовательно, его курс в ближайшие дни останется нестабильным.

Наша национальная валюта в последние месяцы попала под серьезное давление и заметно снижалась по отношению и к доллару США, и к евро. Так, в начале года за доллар давали примерно 61 рубль, а за евро - 68 рублей. Сейчас "американец" тянет на 77,5 рубля (плюс 16,5), а за "европейца" придется выложить уже почти 91 рубль (плюс 23). У такой слабости рубля (настоящей и будущей) есть целый ряд причин.

Вот некоторые из них по состоянию на данный момент и в перспективе до конца года.

Пять причин слабости рубля

Во-первых, перечисляет Кира Лист, из-за второй волны пандемии COVID-19 и перспективы введения новых жестких карантинных мер может возобновиться переток капитала с развивающихся рынков в США.

Тем более, что оба кандидата на президентский пост в случае своей победы обещают значительные меры по стимулированию экономики. И Байден обещает даже больше, чем Трамп. Кроме того, под давлением снова окажутся многие высокодоходные и рисковые активы. К ним относятся инструменты фондового рынка (собственно акции и фьючерсы на биржевые индексы), сырьё, сырьевые валюты и активы развивающихся рынков. И наш рубль, как раз, попадает в их число, поскольку он - сырьевая валюта. А наш рынок - развивающийся.

Во-вторых, над рублем, как Дамоклов меч, продолжает висеть угроза новых санкций со стороны "коллективного Запада". А предлог для введения новых и ужесточения старых санкций они найдут всегда.

В-третьих, курс рубля стал меньше зависеть от нефти, чем в прошлые годы. Но в сложившихся экономических реалиях спрос на нефть будет снижаться и дальше. А долгий период низких цен на углеводороды, естественно, будет давить на рубль, поскольку, по факту, мы с "нефтяной иглы" так и не слезли.

В-четвертых, стимулирующие меры мировых центральных банков пока не дают нужного результата. Тем более, что они не могут длиться вечно и стать "новой нормальностью". И как только замаячит перспектива ослабления стимулов, мировая экономика резко замедлится. От этого, в первую очередь, пострадают развивающиеся рынки. Наш рынок - развивающийся. Так что и рублю мало не покажется.

В-пятых, спрос на российские активы со стороны иностранных спекулянтов заметно снизился по сравнению с предыдущим годом, а вывоз капитала из страны, наоборот, вырос. Это, также, давит на рубль.

ВЫВОД. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, перспективы нашего рубля выглядят достаточно мрачно.

Прогноз по курсу валют

Что касается прогнозов на четверг, 15 октября, то в этот день в 18:00 МСК ожидается публикации данных по запасам нефти в США, рассказывает Кира Лист.

Если запасы нефти окажутся выше прогнозируемого уровня, то это может оказать дополнительное давление на рубль и скажется на котировках ЕВРО и доллара по отношению к рублю в сторону их роста.

Так что в течение дня можно ожидать продолжения снижения рубля в силу фундаментальных и технических факторов до отметок 78-78,10 рубля за доллар и до 91,10-91,20 рубля за евро.

Исходя из совокупного воздействия всех перечисленных факторов, до конца недели (с 12 по 18 октября) вполне вероятно некоторое ускорение ослабления рубля. Максимальный курс доллара и евно к рублю на этот период видится в районе 78,30-78,50 и 91,50-91,60 соответственно.

К концу октября ослабление национальной валюты может несколько замедлиться в силу сезонных факторов, но, в любом случае, курс рубля будет ниже текущих значений. В сложившейся ситуации видится целесообразной осторожная продажа рубля с текущих уровней.