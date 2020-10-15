Лидерами по ведению лесного хозяйства признаны пять регионов. Это Республика Крым, Кемеровская и Амурская области, Хабаровский и Алтайский края. В них самый низкий процент нарушений, подсчитали в Рослесинфорге.

Хуже всего ведут лесное хозяйство в Иркутской (50,5% нарушений), Кировской (48,8%) и Псковской (45%) областях, в республиках Дагестан (45,7%) и Тыва (46,3%). Причем в Иркутской области и Республике Тыва систематически, 11 лет подряд, нарушают правила проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, сообщили "РГ" в Рослесинфорге.

Большинство нарушений связано с некачественным проведением работ по воспроизводству лесов и лесоразведением - 39,4%. Реже всего нарекания вызывает качество охраны лесов от пожаров - 18% "неудов".

Всего специалисты проверили 51 лесничество в 26 регионах. Доля лесных участков с удовлетворительной оценкой составила 67%. Всего оцениваются 38 видов мероприятий, направленных на заботу о лесе. Они сгруппированы в четыре блока. Первый - охрана лесов от пожаров. Это строительство и реконструкция лесных дорог, устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос, пожарных водоемов и т.д. Второй - защита лесов. В основном это санитарные рубки. Третий - воспроизводство лесов и лесоразведение, работы по производству семян. Четвертый - использование лесов, выполнение правил заготовки древесины. Как правило, на проверку одного лесничества, а их в России 1469, специалисты тратят 2-3 недели.

1469 лесничеств сегодня сформировано в России при общей площади леса более 1,14 млрд гектаров

"Неуды" по управлению лесным хозяйством учитываются при оценке работы губернаторов, "главных лесников" регионов и рядовых лесничих, вплоть до увольнения. А повторные нарушения могут стать поводом для оптимизации расходов на содержание аппарата органа государственной власти, уполномоченного в сфере лесного хозяйства, за счет уменьшения размера субвенций из федерального бюджета.