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Определен лучший в мире дешевый смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
15.10.2020,  
18:28
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Создатели программы AnTuTu, предназначенной для тестирования производительности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов в категории до 1499 юаней, или примерно 17,5 тысячи рублей.

Redmi Note 8. Фото: Xiaomi

Первое место в рейтинге занял бюджетный флагман 2019 года - Redmi Note 8 в конфигурации 4/64 Гб. Он получил наивысший балл - 259 тысяч, пишет Gizchina. Стоимость аппарата в России стартует от 15 тысяч рублей.

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В список лучших также вошли бюджетник 2020 года Redmi 9 и модель того же производителя, но подороже - Redmi 10X. Кроме того, авторы рейтинга оценили Honor Play 4T Pro, Redmi K30, realme v5 5G и vivo V5s.

Фото: AnTuTu
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