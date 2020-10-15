Определен лучший в мире дешевый смартфон

Создатели программы AnTuTu, предназначенной для тестирования производительности мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов в категории до 1499 юаней, или примерно 17,5 тысячи рублей.

Redmi Note 8. Фото: Xiaomi

Первое место в рейтинге занял бюджетный флагман 2019 года - Redmi Note 8 в конфигурации 4/64 Гб. Он получил наивысший балл - 259 тысяч, пишет Gizchina. Стоимость аппарата в России стартует от 15 тысяч рублей.

В список лучших также вошли бюджетник 2020 года Redmi 9 и модель того же производителя, но подороже - Redmi 10X. Кроме того, авторы рейтинга оценили Honor Play 4T Pro, Redmi K30, realme v5 5G и vivo V5s.