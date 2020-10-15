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15.10.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Определены коэффициенты-дефляторы для налогообложения на 2021 год

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития подготовило проект приказа с коэффициентами-дефляторами на 2021 год, который, в частности, расширяет границы применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти показатели устанавливаются ежегодно и учитывают изменения потребительских цен за предыдущие годы. Они, в частности, используются для индексации размера фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплачиваемых некоторыми категориями иностранных граждан, величины предельного размера дохода, ограничивающего право на применение УСН, максимального размера потенциально возможного дохода по патентной системе налогообложения, а также максимального размера ставки торгового сбора, установленного в отношении деятельности по организации розничных рынков, отмечает директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

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Коэффициент, повышающий размер доходов, ограничивающих право налогоплательщика на применение УСН (сейчас 150 млн рублей), который не применялся с 2017 года, в 2021 устанавливается в размере 1,032.

С учетом отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) расширение пределов использования режима УСН является положительным фактором для бизнеса, хотя и не слишком существенным, отмечает партнер, руководитель налоговой практики компании О2 Consulting Татьяна Сафонова.

Коэффициент индексации максимального размера потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему, вырастет с 1,589 до 1,637.

Коэффициент, применяемый при расчете авансовых платежей по НДФЛ для иностранных граждан, работающих по патенту, повышен с 1,810 до 1,864 (за период действия патента иностранец уплачивает авансовый платеж - 1,2 тыс. руб. в месяц, он увеличивается на региональный коэффициент и коэффициент-дефлятор).

Максимальный размер ставки торгового сбора, установленного в отношении деятельности по организации розничных рынков, индексируется на коэффициент, равный 1,42.

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