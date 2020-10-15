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15.10.2020 17:46
Рубрика: Общество

Ожирение увеличивает риск смерти от COVID-19 в девять раз

Текст: Ирина Невинная
У пациентов с ожирением риск смерти при COVID-19 повышается почти в девять раз, об этом сообщил генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Кроме того, у людей с избыточным весом заболевание протекает более тяжело - риск опасных осложнений у них выше в семь раз по сравнению с людьми с нормальным весом.

"Как итог, мы пришли к пониманию - нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", - отметил специалист на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Инфекционист рассказал о формировании антител к коронавирусу

Почему ожирение является мощным фактором риска при коронавирусной инфекции, объяснила директор НМИЦ Эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталия Мокрышева.

"Жировая ткань, по сути, является эндокринным органом. Каждая клетка жира выпускает в организм 600 молекул особых веществ, стимулирующих хроническое воспаление, - рассказала сегодня эксперт на заседании пресс-клуба "ГормониЯ". - По сути, происходит нарушение работы иммунной системы. С цитокиновым штормом эндокринологи работают уже давно". У людей с нарушенным метаболизмом, ожирением, тем более, когда уже развился диабет второго типа, поражаются сосуды, и именно это "слабое место" атакует коронавирус. "Поэтому онлайн прогнозы в ситуации с COVID-19 у таких пациентов, к сожалению, неблагоприятные", - заключила Наталия Мокрышева.

В свою очередь, глава НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава, академик РАН Сергей Бойцов указывает, что у заразившихся коронавирусом велик риск развития инсульта. По сравнению с гриппом, коронавирусная инфекция приводит к подобным осложнениям в шесть раз чаще. Бойцов также отметил, что люди, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеют более высокого риска заразиться коронавирусной инфекцией, но заболевание у них протекает намного тяжелее.

Необходимость в госпитализации у таких пациентов в случае инфицирования примерно в шесть раз выше, а риск смерти в 12 раз выше по сравнению с пациентами, не имеющими сердечно-сосудистых проблем, - отметил эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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