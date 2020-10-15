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15.10.2020 10:44

Пандемия продемонстрировала глобальный кризис правительств и глав государств

Пандемия COVID-19 раскрыла нехватку лидерских способностей в глобальном масштабе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, совместно проведенного Институтом Милкена и консалтинговой компанией Harris Insights and Analytics. В опросе, проведенном с февраля по октябрь с.г., приняло участие более 29 тысяч жителей 27 стран мира, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS

Большинство респондентов выразили уверенность в том, что во время пандемического кризиса сохранение социально-экономического функционирования их стран - это заслуга не правительственных органов, а бизнеса и хозяйствующих субъектов.

Более 70 процентов опрошенных заявили, что они переживают самую глубокую депрессию за всю историю существования их стран. А почти две трети уверены, что их лидеры действуют в отрыве от народных масс, или же вовсе не обращают внимания на происходящее, заботясь о том, что ждет простых граждан в дальнейшем.

61 процент респондентов считает, что в сложной эпидемической обстановке в сохранении и стабилизации национальной экономики предприятия разных стран сыграли более весомую и важную роль, чем правительства.

В отчете, в частности, говорится: "Почти все респонденты, вне зависимости от страны проживания, за редким исключением, считают, что бизнес является более надежной опорой в сложной пандемической обстановке и заслуживает большего доверия, чем правительства. Именно на компании и хозяйствующие субъекты возложена новая ответственность, а именно: занять твердую позицию в решении социально-экономических проблем".

Среди респондентов из 12 стран, опрошенных в сентябре, жители лишь 3 стран (Китай, Малайзия и Индия) решительно выступили в поддержку противопандемических мер, предпринятых их правительствами и лидерами. В то же время в США противоэпидемические меры администрации Дональда Трампа поддержали менее трети опрошенных.

Две трети респондентов заявили, что негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику гораздо серьезней, чем воздействие на их жизнь и здоровье общества.

Согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), в 2020 году все экономики мира, кроме Китая, ожидает снижение экономического роста. В конце сентября ВБ скорректировал прогноз роста ВВП КНР в текущем году в сторону снижения с заявленных в марте 2,3 процента до 2 при базовом сценарии. При этом совокупный ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидает рост лишь на 0,9 процента, что станет самым низким показателем более чем за полвека.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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