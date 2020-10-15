Патологоанатомы рассказали, как коронавирус изменяет органы человека

Патологоанатомы Иркутска на примере трехсот вскрытий выяснили, что происходит с органами человека при COVID-19.

Прежде всего, гипертрофируются легкие. Из-за отека они увеличиваются в пять-семь раз, достигая веса до двух килограммов вместо нормальных 350 грамм. В просветах альвеол нарушается микроциркуляция и зафиксированы множественные кровоизлияния. Смерть наступает из-за внезапной закупорки легочной артерии - тромбоэмболии.

По словам главного патологоанатома Клинической больницы Иркутска Людмилы Гришиной, у которой "РГ" взяла интервью, больные умирают мучительно - они задыхаются. Другой причиной смерти является полиорганная недостаточность, когда вирус поражает все ткани и органы.

Тем временем, за последние сутки в России выявлены еще 14 тысяч 231 заболевший COVID-19. Всего в стране подтверждено более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, 23 тысячи 205 пациентов скончались, более миллиона выздоровели.